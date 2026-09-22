Alerta por la llegada de la primera tormenta invernal del otoño con lluvias y ráfagas intensas

Los ciudadanos de la Gran Manzana se preparan para una semana complicada, ya que la primera tormenta invernal de otoño se está materializando y amenaza al área metropolitana de Nueva York con intensas precipitaciones, fuertes ráfagas de viento y una grave erosión costera para el próximo fin de semana.

El sistema de tormentas se está desarrollando mientras que un frente frío intenso se desplaza desde la costa, chocando con la alta presión al norte del estado.

Aunque la semana laboral se verá marcada en un inicio por la lluvia y los fuertes vientos, se espera que la tormenta se intensifique en gran medida, a la vez que avance hacia el norte, el sábado y el domingo.

Para los cinco distritos de Nueva York y Long Island, la trayectoria de la tormenta determinará la intensidad de las precipitaciones del fin de semana.

Si la tormenta se acerca a Nueva Jersey o Long Island, los efectos más intensos se desplazarán al sur, dejando a la ciudad de Nueva York directamente en la trayectoria de fuertes lluvias y vientos intensos, informó Fox 5 NY.

Si la mencionada tormenta se acerca a Boston, es probable que Nueva York solo quede en las afueras del sistema, aunque continuarán las condiciones ventosas y el fuerte oleaje.

Independientemente de la trayectoria final, los especialistas aseguran que las zonas costeras sufrirán graves daños. El centro de pronósticos de FOX alerta que las playas de Long Island experimentarán una gran erosión costera y desprendimiento de dunas.

Habrá días de oleaje implacable y fuerte, que llegarán entre los 15 y los 18 pies de altura mar adentro, afectando gravemente la costa.

Las ráfagas de viento en las zonas costeras inmediatas podrían alcanzar entre las 40 y 50 mph, empujando el agua del océano tierra adentro y causando inundaciones costeras moderadas en medio de las mareas altas, particularmente en las bahías interiores.

En este sentido, se recomienda a los neoyorquinos que se preparen con antelación para posibles inundaciones costeras y condiciones marítimas peligrosas el fin de semana que viene.

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