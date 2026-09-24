Marcelo Gallardo pide “mantener la calma” tras la goleada sufrida por Ecuador ante Corea del Sur

Marcelo Gallardo no tuvo un estreno muy feliz con la selección de Ecuador tras caer por 3-0 ante Corea del Sur, en el primer amistoso de esta fecha FIFA. En el estreno del DT argentino, la selección se fue superada por su rival.

“Hay que gestionar con inteligencia, sobre todo viendo lo que pasó hoy. No estaba dentro de lo previsto el resultado, pero si la sensación de cómo fueron llegando los futbolistas y cómo se fueron sintiendo en estos días, con pocas horas de descanso y demás”, dijo en rueda de prensa.

El DT quiere manejar con calma el resultado: “Hay que recuperarnos. Esto recién inicia y es importante mantener cierta calma. Está bueno que duela. Que duela la derrota te da una sensación de querer recuperarte rápidamente y vamos a tener estos días para eso. Para descansar, para prepararnos, para refrescar conceptos y esperar que en el próximo partido estén en mejor forma”.

Sobre el encuentro entre Ecuador y Corea del Sur señaló: “No fue el partido esperado; tenemos que poner todo en contexto. Sinceramente, creo que las intenciones que tuvimos en el partido nos alcanzaron solamente para una mitad. El equipo se fue diluyendo física y mentalmente, por lo que se nos empezó a hacer cuesta arriba”.

?? Marcelo Gallardo y su análisis del partido vs Korea.



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Superado por Corea del Sur

En el segundo tiempo, Corea encontró el primero. Tras una salida rápida desde su cancha, Ecuador quedó mal parado, pues ni Ángelo Preciado, ni Porozo pudieron cortar la salida. Hyeon-gyu Oh sacó un remate que se desvió en Porozo y Hernán Galíndez quedó jugado.

Cuatro minutos pasaron para el segundo del local. En un tiro libre, que más parecía para un centro, el capitán Heung-Min Son remató directo al segundo palo y sorprendió a Galíndez, que no estuvo bien ubicado.

A Ecuador le costó reponerse, aunque poco después Yeboah estuvo cerca del descuento, con un remate de derecha que pudo sacar Kim Seung-Gyu.

Ecuador estuvo cerca de descontar, a través de Juan Riquelme Angulo, que había ingresado hace poco. El delantero encontró un rebote en el área, al que estuvo muy atento y su remate fue despejado en la línea.

La selección reaccionó con más control de balón, pero no tuvo claridad para manejar los ataques. Pese a que el ataque cambió de nombres, no lograron ser efectivos, salvo Angulo que se movió bien en ataque.

Sobre el final del partido cayó el tercero de Corea del Sur, ante la pasividad de Ecuador. El local filtró un pase para Lee Dong-Gyeong, que quedó suelto y definió con facilidad para aumentar la cuenta.

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