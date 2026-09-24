Romeo Santos presenta un homenaje a su familia

El cantante dominicano Romeo Santos ha hecho pública una colaboración con Arturo Fuente OpusX y ha lanzado su propio puro bajo el nombre de “Por Amor al Tío”. Este nombre lo eligió en honor a su familia, especialmente a su fallecido tío.

Según han compartido en un comunicado de prensa, este nuevo puro “es un homenaje profundamente personal a la familia, al legado y a las tradiciones que se transmiten de generación en generación, inspirado también en la herencia dominicana que comparten Romeo Santos y la familia Fuente”.

“Por Amor al Tío” será una edición limitada de solo 500 cajas.

Todo el dinero recaudado con la venta de esta edición será dedicado a Los Santos Foundation, organización que brinda apoyo a niños con autismo y a sus familias, y a Cigar Family Charitable Foundation, que durante décadas ha trabajado en beneficio de niños y familias en la República Dominicana.

La colección tendrá su estreno mundial el 3 de diciembre, durante la gala inaugural de Los Santos Foundation, que se celebrará en Hollywood, Florida. Hay que recordar que el cantante decidió crear esta fundación luego de que su hijo fuera diagnosticado con autismo.

Esta colección, junto con Romeo Santos, será limitada. Crédito: Cortesía

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