Romeo Santos habla sobre el diagnóstico de su hijo con autismo y anuncia la creación de su fundación

El cantante dominicano Romeo Santos reveló que uno de sus hijos tiene autismo y se sinceró sobre cómo se sintió él y su familia al momento de recibir el diagnóstico.

Romeo Santos, exvocalista de “Aventura”, es padre de cinco hijos. Generalmente, el músico es sumamente reservado sobre su vida personal y familiar. Sin embargo, en una entrevista con el programa “Today”, el artista habló sobre cómo se sintió cuando su hijo fue diagnosticado a los dos años.

“Tiene cinco años ahora, un niño hermoso. Su condición no es tan severa, pero, como dije, seguimos aprendiendo más sobre la situación”, dijo Santos en la entrevista.

Tras este diagnóstico, Romeo Santos afirma que tanto él como su esposa tuvieron una especie de revelación. Con base en su experiencia personal, Romeo decidió ayudar a otras familias que atravesaban la misma situación y por eso creó la Fundación Los Santos.

“Pensamos: ‘Si nosotros nos enfrentamos a estos desafíos, no me puedo imaginar lo que deben estar enfrentando la mayoría de las familias con niños y parientes dentro del espectro autista’. Y eso me motivó a hacer algo al respecto, a crear conciencia y a fundar esta organización, la Fundación Los Santos. Y este es solo el comienzo de, con suerte, ayudar a muchas personas”, dijo Santos en la entrevista.

Durante la entrevista, Santos habló sobre los desafíos que ha enfrentado como padre de un niño con autismo y lo que espera lograr con la fundación.

“Fue muy interesante experimentar los desafíos. La mayoría de las escuelas no ofrecen la programación adecuada para niños con autismo. Las compañías de seguros no colaboran. Y hay muchos otros desafíos”, dijo. “Es algo muy personal para mí. Quiero ayudar en todo lo que pueda”, dijo Santos a TODAY.

Según un comunicado de prensa, la Fundación Los Santos es una iniciativa filantrópica registrada cuyo objetivo es proporcionar “un mayor acceso a recursos, apoyo al desarrollo, oportunidades educativas e iniciativas impulsadas por la comunidad”.

La Fundación Los Santos tiene como objetivo ofrecer recursos educativos y comunitarios. “Los esfuerzos iniciales darán prioridad a los centros de recursos para familias, las oportunidades de desarrollo educativo y social para los niños y los proyectos de colaboración con escuelas y organizaciones comunitarias”, reza el comunicado de prensa.

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