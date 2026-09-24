Se confirman los peores presagios para New York Giants: Jaxson Dart estará fuera el resto de la temporada

Los peores presagios se volvieron realidad. El pasado miércoles, los New York Giants confirmaron que Jaxson Dart estará fuera toda la temporada por una lesión de rodilla.

Así lo informó el entrenador John Harbaugh. Dart, de 23 años, será operado del menisco y del ligamento colateral. El coach dijo que el jugador estuvo presente en la reunión del equipo en el entrenamiento de la mañana.

“Está decidido, está deprimido. La temporada no ha terminado, pero para él sí lo ha hecho”, dijo. El entrenador pidió unidad dentro del vestuario. “Necesitamos ser los mejores Giants que podamos ser”, indicó ante la baja de su mariscal de campo.

Jaxson Dart was in the Giants' meeting at practice this morning: "He's determined, he's bummed. The season's not over, but it is for him."



John Harbaugh continues with his message to the team: "We need to be the best Giants we can be" pic.twitter.com/mZtCOAhyNr — SNY Giants (@SNYGiants) September 23, 2026

Dos días después de la lesión, Harbaugh confirmó que su quarterback necesitará cirugía y que estará fuera el resto de “la temporada regular como mínimo”. “Sin duda es una gran pérdida”, lamentó el entrenador.

¿Cómo se lesionó Jaxson Dart?

El pasado lunes por la noche, el quarterback de 23 años tuvo que salir del juego en la derrota 28-6 ante Los Angeles Rams. Ocurrió en el primer cuarto, cuando intentaba lanzar un pase profundo en tercera oportunidad.

En esa jugada, dos defensores de Los Angeles lo golpearon al mismo tiempo y la pierna de Josaiah Stewart chocó contra el costado de su rodilla izquierda justo cuando Byron Young impactaba la parte superior de su cuerpo.

Dart se tomó la rodilla de inmediato y cayó al suelo. Jugadores de ambos equipos se arrodillaron mientras los trainers los atendían. Al principio, el reporte fue alentador y parecía que la lesión no era tan grave como se veía.

Jaxson Dart (leg) left the field after this play.pic.twitter.com/C1Ncmizunn https://t.co/n1ehjFkba3 — Underdog NFL (@UnderdogNFL) September 22, 2026

Los Giants habían iniciado el año con buenas sensaciones. En la semana 1 vencieron 28-20 a los Dallas Cowboys. Dart lanzó para 230 yardas y tres touchdowns, y corrió para 54 yardas.

Fuentes de los Giants dijeron a ESPN y NFL Network que esperan que Dart esté plenamente recuperado para el inicio de la próxima temporada.

La lesión de Dart se suma a otras bajas importantes entre quarterbacks titulares en estas dos primeras semanas. Jayden Daniels, de los Washington Commanders, también podría perderse el resto del año. Caleb Williams, de los Chicago Bears, sufrió una lesión de menor alcance.

Los Giants no clasifican a playoffs desde 2022 y ahora deberán rehacer el equipo en medio de esta nueva temporada.



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