Jaxson Dart se perdería toda la temporada de la NFL con New York Giants por lesión de rodilla

El panorama de los New York Giants no pinta bien. Un nuevo reporte sobre la lesión de Jaxson Dart resultó ser mucho peor de lo esperado. El quarterback podría perderse toda la temporada de la NFL por una lesión en el ligamento colateral de la rodilla.

Inicialmente, los primeros reportes hablaban sobre una baja de un par de semanas por un aguante en el ligamento colateral.

Sin embargo, de acuerdo con lo reseñado por ‘The New York Times’, una fuente del equipo, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado para comentar públicamente sobre la lesión, reveló que las pruebas del pasado martes revelaron un daño mucho más significativo en la rodilla izquierda de Dart.

En este sentido, el coach de los Giants, John Harbaugh, no negó los nuevos reportes sobre su quarterback al hablar el martes, pero tampoco quiso confirmar ningún diagnóstico.

“Las evaluaciones continúan”, dijo Harbaugh durante una entrevista por Zoom. “Todavía no tenemos decisiones finales. Hemos aprendido mucho más. No quisiera compartir demasiado hasta que se tomen decisiones”, explicó.

La lesión de Jaxson Dart

El pasado lunes por la noche, el quarterback de 23 años tuvo que salir del juego en la derrota 28-6 ante Los Angeles Rams. Ocurrió en el primer cuarto, cuando intentaba lanzar un pase profundo en tercera oportunidad.

En esa jugada, dos defensores de Los Angeles lo golpearon al mismo tiempo y la pierna de Josaiah Stewart chocó contra el costado de su rodilla izquierda justo cuando Byron Young impactaba la parte superior de su cuerpo.

Dart se tomó la rodilla de inmediato y cayó al suelo. Jugadores de ambos equipos se arrodillaron mientras los trainers los atendían. Al principio, el reporte fue alentador y parecía que la lesión no era tan grave como se veía.

Jaxson Dart (leg) left the field after this play.pic.twitter.com/C1Ncmizunn https://t.co/n1ehjFkba3 — Underdog NFL (@UnderdogNFL) September 22, 2026

El gerente general de los Giants, Joe Schoen, incluso dijo en la transmisión de ESPN el lunes por la noche: “Va a estar bien”.

Ahora, los Giants recurrirán al veterano Jameis Winston para liderar la ofensiva. Aunque Winston, de 32 años, es un suplente consolidado, tuvo serias dificultades en el relevo de Dart el lunes por la noche, completando solo 11 de 27 pases para 111 yardas y una intercepción, sin poder llevar a los Giants a la zona de anotación.

Los Giants le dieron a Winston una extensión de dos años y $13 millones de dólares en septiembre, convirtiéndolo en uno de los suplentes mejor pagados de la NFL.



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