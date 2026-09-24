Starbucks cerrará 250 cafeterías en EE.UU. y Canadá esta semana

Starbucks anunció este jueves 24 de septiembre que cerrará 250 cafeterías en Norteamérica esta semana. La decisión es resultado de una revisión de los establecimientos que no alcanzaron el desempeño financiero esperado o no pueden ofrecer la experiencia que busca la compañía.

La multinacional señaló que los trabajadores de las tiendas afectadas recibirán apoyo por separación y, cuando sea posible, tendrán opción de colocarse en otras sucursales. Starbucks todavía no ha divulgado las ubicaciones que cerrarán ni cuántas estarán específicamente en Estados Unidos.

El recorte equivale a alrededor del 1% de las más de 18,000 tiendas de Estados Unidos y Canadá y generará unos $300 millones en cargos de reestructuración. Aun así, la compañía contempla ampliar su presencia regional a largo plazo.

Starbucks detalló que la mayoría de los cierres se darán antes de concluir el año fiscal 2026, a finales de septiembre. El ajuste llega un año después de otra ronda de cierres y recortes corporativos dentro del plan encabezado por el director ejecutivo Brian Niccol.

¿Qué provocó la decisión de cerrar 250 cafeterías?

Niccol explicó: “Durante la revisión, identificamos cafeterías en las que no podemos crear el entorno físico que nuestros clientes y socios esperan, o donde no vemos un camino hacia el desempeño financiero, y estos locales serán cerrados”.

La compañía no informó cuántos empleados serán afectados, pero se comprometió a transferirlos cuando haya vacantes u ofrecer apoyo por separación.

Starbucks cerrará locales mientras abre otros

Starbucks redujo su previsión de aperturas netas globales del año fiscal 2026 a 440 establecimientos, frente a entre 600 y 650 estimados originalmente. Según CNBC, las nuevas unidades procederán de mercados internacionales.

Además, la empresa tenía 18,371 establecimientos en Norteamérica al cierre de junio y aún observa oportunidades regionales de crecimiento. Por ello, concentra recursos en locales que considera capaces de generar mejores resultados.

Mike Grams sostuvo que la empresa todavía observa oportunidades de expansión: “Estamos desarrollando activamente una sólida cartera de nuevas cafeterías y seguimos comprometidos con el crecimiento en Norteamérica”.

Las ventas regionales mejoraron, pero algunos locales no

En el tercer trimestre fiscal, las ventas comparables de Norteamérica aumentaron 8.1%, impulsadas por un avance de 4.5% en transacciones y de 3.5% en el gasto promedio.

Pese a esa recuperación, Starbucks ha acelerado el cierre de cafeterías que considera poco rentables. Grams reconoció que “algunas cafeterías continúan con bajo desempeño pese al arduo trabajo y compromiso” de sus empleados.

El contraste es claro: las ventas regionales mejoran, pero una cafetería individual puede desaparecer si no cumple las expectativas financieras o de experiencia del cliente.

¿Qué pueden hacer empleados y clientes ante el cierre de sucursales de Starbucks?

Ante la situación, clientes y empleados de la cadena pueden revisar el localizador oficial y los avisos de su cafetería para conocer qué locales permanecen abiertos. Los trabajadores afectados deben consultar si serán reubicados o si recibirán apoyo por separación cuando no sea posible:

Consultar el localizador oficial de Starbucks antes de desplazarse

Revisar carteles y notificaciones en la tienda habitual

Preguntar al gerente si el establecimiento continuará abierto

Solicitar por escrito información sobre transferencia, último día de trabajo y apoyo por separación

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los cierres de Starbucks

¿Starbucks cerrará 250 cafeterías únicamente en Estados Unidos?

No. La cifra corresponde a Norteamérica, que incluye Estados Unidos y Canadá. Starbucks no desglosó cuántos cierres ocurrirán en cada país.

¿Cuándo cerrarán las cafeterías de Starbucks?

La mayoría de los cierres se completará esta semana, antes de terminar el año fiscal de la empresa a finales de septiembre de 2026.

¿Existe una lista oficial de las tiendas que cerrarán?

No se publicó una lista nacional de direcciones. Clientes y trabajadores deberán revisar avisos locales y el buscador oficial de establecimientos.

¿Qué ocurrirá con los trabajadores afectados?

Starbucks indicó que buscará transferirlos a otras cafeterías. Cuando no haya reubicación disponible, la empresa ofrecerá apoyo por separación.

¿Starbucks seguirá abriendo tiendas?

Sí. La cadena prevé alrededor de 440 aperturas netas globales durante su año fiscal 2026, principalmente en mercados internacionales.

Conclusión

La situación de Starbucks en Estados Unidos es contrastante. Por un lado, cerrará locales con resultados bajos en indicadores de experiencia para clientes y empleados y de desempeño financiero aceptable. Mientras tanto, planea seguir expandiéndose. Si continúa aplicando el mismo criterio financiero, otros locales débiles podrían quedar bajo revisión mientras la cadena abre cafeterías en mercados internacionales.

Para las comunidades afectadas, el impacto dependerá de si los empleados consiguen mantener su trabajo y de la distancia hasta la siguiente tienda para los clientes.

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