Taylor por tres: la familia Lautner crece

Taylor Lautner ya tiene una nueva compañera de vida y, curiosamente, o quizás no tanto, comparte nombre con ella. El actor de “Crepúsculo” y su esposa, Tay Lautner, anunciaron el nacimiento de su primera hija y revelaron que la pequeña se llama Lennon Taylor Lautner. Sí, Taylor sigue presente en la familia, aunque esta vez ocupa el segundo nombre.

La pareja dio la noticia este miércoles 23 de septiembre mediante una publicación conjunta en Instagram. La fotografía muestra a la bebé recostada y junto a un detalle bordado con su nombre completo, además de un oso de peluche que sostiene un globo rosa.

Tay, conocida por ese apodo después de que Taylor Dome se convirtiera en Tay Lautner, acompañó la imagen con un mensaje que deja ver que la pequeña ya tiene un sobrenombre familiar: “Una semana de querer a nuestra pequeña y dulce Lenny”.

Lenny llegó hace una semana

La publicación también permitió conocer la fecha exacta del nacimiento. Lennon llegó al mundo el miércoles 16 de septiembre, por lo que sus padres esperaron siete días antes de compartir públicamente la noticia. People confirmó que la pareja anunció que se trata de una niña y que el nacimiento ocurrió ese día.

La llegada de Lenny ocurre casi cuatro años después del matrimonio de Taylor y Tay, quienes se casaron en noviembre de 2022. Ambos se conocieron gracias a la hermana del actor, quien los presentó.

El nacimiento también estuvo precedido por una celebración íntima. El pasado 19 de agosto, Taylor y Tay organizaron una fiesta de bienvenida para su hija junto a personas cercanas.

Taylor y Tay querían proteger su intimidad

Aunque Taylor Lautner continúa siendo reconocido por millones de seguidores gracias a su papel de Jacob Black en “Crepúsculo”, el actor ha optado desde hace años por una vida mucho más tranquila en California. Junto a Tay, vive en un viñedo y ha puesto especial atención en su salud mental y en el bienestar de su familia.

Precisamente esa exposición pública era una de las preocupaciones de Tay durante el embarazo. En abril, la creadora de contenido habló sobre ello en su podcast, “The Squeeze”, donde reconoció que estaba “asustada” de contarle al público que esperaba un bebé.

“Nunca antes había compartido nada tan personal en Internet”, expresó, antes de añadir: “Mentiría si dijera que no me pone nerviosa” desvelar algo tan íntimo, puro y especial para ambos con el público.

La pareja había anunciado el embarazo en marzo con una pregunta que ahora tiene una respuesta todavía más divertida: “¿Qué es mejor que dos Taylor Lautners?”. La respuesta terminó siendo Lennon Taylor Lautner.

Sigue leyendo:

Los príncipes de Gales asisten al estreno de “Digger” con Tom Cruise

Tráiler de “Grey’s Anatomy”: Meredith Grey dice presente

Millie Bobby Brown enternece al publicar la primera foto de su segundo bebé