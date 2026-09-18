Millie Bobby Brown enternece al publicar la primera foto de su segundo bebé

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi compartieron la primera fotografía de su segundo bebé. La pareja eligió una imagen sencilla y muy familiar para presentar al nuevo integrante, en la que aparecen las manos de ambos, las de su primera hija y las del pequeño.

La publicación llegó un día después de que People informara que los esposos habían dado la bienvenida a su segundo bebé mediante adopción. “¡Hola, pequeñito!”, escribieron en la descripción de la fotografía que difundieron en sus respectivas cuentas de Instagram.

La instantánea, además, escondía un detalle especialmente significativo para la familia Bongiovi. La manera en que aparecen las manos recuerda a la portada del álbum “Keep the Faith”, de Bon Jovi, la agrupación liderada por Jon Bon Jovi, quien ahora suma otro nieto a su familia.

La imagen que había despertado sospechas

La llegada del nuevo bebé ya había dejado una pequeña pista días antes. El 7 de septiembre, Brown publicó en Instagram un video grabado en la cordillera de los Dolomitas, en Italia, donde ella y Bongiovi aparecían de espaldas mientras paseaban unas alpacas.

En la grabación, la actriz llevaba a su hija en brazos y su esposo caminaba junto a ella con un portabebés sujeto a la espalda. En ese momento, algunos interpretaron que allí podía encontrarse el segundo hijo de la pareja.

Brown, de 22 años, y Bongiovi se casaron en 2024 durante una ceremonia íntima. Un año después anunciaron que habían recibido a su primera hija a través de la adopción.

“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción. Estamos más que emocionados de emprender este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”, escribió la actriz en Instagram en agosto de 2025. “Y entonces fuimos tres”, agregó.

Brown siempre quiso adoptar

La maternidad es un tema sobre el que la protagonista de “Enola Holmes” también ha hablado públicamente. En junio pasado, durante una entrevista en el programa “Not Gonna Lie with Kylie Kelce”, contó que “siempre” había querido adoptar.

En otra entrevista para Unicef, Brown explicó que recibió el apoyo de su madre y de su suegra para orientarse durante sus primeros pasos como mamá.

“La gente dice que ama a sus hijos. No entiendo cómo puede surgir tanto dentro de mi corazón. No sé cómo este sentimiento puede ser tan abrumador. Es simplemente incomprensible”, expresó.

Aunque la adopción ha sido parte de su experiencia familiar, la actriz también ha señalado que no descarta tener hijos biológicos.

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