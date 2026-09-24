Taylor Swift sorprende en “Patient Zero” con Dakota Johnson y Colin Farrell

Taylor Swift reservó una sorpresa de peso para el videoclip de “Patient Zero”. En los primeros 13 segundos que compartió este jueves aparecen Dakota Johnson y Colin Farrell, dos figuras de Hollywood cuya participación era desconocida hasta ahora. Ninguno de los dos tiene un papel identificado y tampoco se sabe qué vínculo tendrán con la historia.

El adelanto, publicado en las redes sociales de la cantante, también deja ver una propuesta visual cargada de sombras y elementos inquietantes. Swift aparece lavándose las manos y con lágrimas en los ojos, mientras otras escenas muestran dos cuerpos bajo el agua, una rosa negra y a dos mujeres frente a una tumba.

A esa propuesta se suma un nombre de enorme peso detrás de cámara. La fotografía está a cargo del mexicano Emmanuel Lubezki, ganador del Oscar por su trabajo en “Gravity”, “Birdman” y “El renacido”.

El misterio llegará a los MTV Video Music Awards

El videoclip completo de “Patient Zero” se estrenará este domingo 27 de septiembre durante los MTV Video Music Awards 2026. El sencillo, en cambio, estará disponible en plataformas desde este viernes 25 de septiembre.

La duración del adelanto tampoco parece casual para los seguidores de Swift. Sus 13 segundos remiten al número que la cantante considera de la suerte, un detalle que rápidamente fue detectado por los Swifties en redes.

Por ahora, la artista no ha explicado qué representan las imágenes ni ha dado pistas concretas sobre los personajes de Johnson y Farrell. El estreno oficial será el momento en que esas incógnitas comiencen a resolverse.

Cuatro canciones se suman al álbum

“Patient Zero” no llega sola. El tema formará parte de “The Life of a Showgirl: The Encore”, una edición ampliada del álbum que Swift lanzó en 2025 y que estará disponible este viernes 25 de septiembre.

La nueva versión incorporará cuatro canciones, “Patient Zero”, “Pink Clouding”, “Babylon” y “Cleveland!”, con las que el disco alcanzará 16 temas.

Swift contó que las canciones nacieron durante un viaje a Suecia para reunirse con Max Martin y Shellback, colaboradores de “The Life of a Showgirl”. Según explicó la cantante: “Hace aproximadamente un año, hicieron algo realmente inimaginable. Algo que me dejó completamente alucinada. Le dieron a ‘The Life of a Showgirl’ el mejor debut de la historia para un álbum”.

También relató lo ocurrido durante aquella visita: “Viajé a Suecia para celebrarlo con Max (Martin) y Shellback, mis dos colaboradores en este álbum. En realidad, sólo queríamos reflexionar y asimilar lo agradecidos que estábamos por el momento que estábamos viviendo, pero había un estudio allí e hicimos lo que hacemos cuando sentimos algo: escribimos más canciones”.

Sobre esas sesiones añadió: “Espero que les encante porque nacieron de la pura gratitud por su entusiasmo y celebración del álbum que hicimos”.

La cantante llegará a los VMAs con otro reconocimiento asegurado. Durante la ceremonia recibirá el primer Artist Director Honors, creado para distinguir a músicos cuyo trabajo detrás de cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y la narración visual.

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