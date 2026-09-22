Taylor Swift lanzará su nuevo sencillo “Patient Zero” el 25 de septiembre

La cantante Taylor Swift anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo bajo el nombre “Patient Zero” y que se estrenará el próximo 25 de septiembre.

“Llevo esperando con impaciencia para contarte que mi nuevo sencillo “Patient Zero” saldrá el 25 de septiembre (!!!!!!!!!!!!)”, escribió Swift en Instagram junto con una foto en la que aparece recostada sobre una pared luciendo un vestido tipo halter negro.

Horas antes de este anuncio, Taylor Swift inició una campaña de intriga con un conteo regresivo en su página web. Aunque inicialmente el conteo parecía seguir la estética burlesque de su último álbum “The Life of a Showgirl”, tras el anuncio la página web mostró un fondo gris, un árbol sin hojas, y Swift apareció con una imagen mucho más sobria y menos festiva que antes, lo que podría anticipar una nueva etapa musical.

Además, la estrella pop también promocionó una serie de CDs de edición especial “Collector’s Edition”.

El nuevo anuncio de Taylor Swift llega un día después de que MTV y CBS anunciaron oficialmente que la cantante será la primera artista en recibir el Artist Director Honors en los MTV VMAs 2026.

El 27 de septiembre, Swift, de 36 años, recibirá el primer premio a la mejor dirección artística en los MTV Video Music Awards (VMAs) de 2026, que se celebrarán el próximo domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, dos días después del lanzamiento de su nueva canción.

Artist Director Honors es un premio creado este año para distinguir a artistas que han desarrollado una carrera relevante como directores de sus propios proyectos audiovisuales.

Swift ha sido directora de los videos musicales de varias de sus canciones como “The Man”, “cardigan”, “willow”, “All Too Well: The Short Film”, “Anti-Hero”, “Bejeweled”, “Fortnight (feat. Post Malone)”, “I Can See You (Taylor’s Version) (From The Vault)”, “Karma (feat. Ice Spice)” y “Lavender Haze”, además de proyectos más recientes como “The Fate of Ophelia” y “Opalite”.

Este año Taylor Swift también figura como la segunda artista más nominada, con 9 menciones, solo superada por Madonna.

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