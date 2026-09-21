Taylor Swift recibirá el primer premio Artist Director Honors en los MTV VMAs 2026

Taylor Swift recibirá el MTV VMA Artist Director Honors en los MTV Video Music Awards 2026, según anunciaron CBS Y MTV este lunes. Se trata de un premio creado este año para distinguir a artistas que han desarrollado una carrera relevante como directores de sus propios proyectos audiovisuales.

El reconocimiento será entregado durante los MTV VMAs 2026, que se celebrarán el próximo domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. La ceremonia será conducida por Snoop Dogg y se transmitirá en directo por CBS y MTV, además de estar disponible en Paramount+ para el público de Estados Unidos.

De acuerdo con la descripción oficial difundida por CBS y MTV, el nuevo galardón busca reconocer a artistas cuyo trabajo detrás de la cámara haya contribuido a ampliar las posibilidades del videoclip, de la narración visual y celebrar una obra que haya impulsado nuevos límites creativos y desarrollado una voz visual identificable.

El premio está destinado a creadores con una trayectoria sostenida y una identidad propia como directores.

En ese sentido, Swift se convierte en la primera receptora de esta categoría nueva de los VMAs, la cual también pone el énfasis en la participación de los propios artistas en la construcción de las imágenes que acompañan sus canciones.

Taylor Swift ha asumido el control creativo de numerosas producciones, combinando elementos narrativos, referencias autobiográficas, simbolismo y recursos cinematográficos.

Entre los trabajos incluidos en su trayectoria como directora figuran “The Man”, “cardigan”, “willow”, “All Too Well: The Short Film”, “Anti-Hero”, “Bejeweled”, “Fortnight (feat. Post Malone)”, “I Can See You (Taylor’s Version) (From The Vault)”, “Karma (feat. Ice Spice)” y “Lavender Haze”, además de proyectos más recientes como “The Fate of Ophelia” y “Opalite”.

En los propios VMAs, Swift acumula una trayectoria destacada en la categoría de dirección. Ha recibido siete nominaciones a Mejor Dirección y ha ganado cuatro veces,.

Uno de los proyectos más relevantes dentro de esta faceta fue “All Too Well: The Short Film”, una producción que llevó su propuesta musical hacia un formato de mayor duración y con una estructura narrativa más cercana al cine.

En esta edición de los VMAs, Taylor Swift encabeza la lista de nominados con nueve candidaturas, incluida la categoría de Video del Año por “The Fate of Ophelia”. Madonna encabeza las nominaciones de 2026 con 11.

El nuevo premio también tendrá un efecto histórico en el registro de Swift dentro de los VMAs. Según Associated Press, la artista llega a la ceremonia con 30 galardones y empatada con Beyoncé como la intérprete con más premios en la historia de estos reconocimientos. El Artist Director Honors elevará su total a 31 si se contabiliza junto con sus anteriores trofeos.

La edición 2026 de los MTV VMAs contará también con el regreso de Madonna al escenario de la ceremonia. La artista inaugurará el espectáculo con su primera actuación en los VMAs en 23 años, otro de los principales atractivos anunciados para la gala.

El evento será presentado por Snoop Dogg y se emitirá en vivo desde Los Ángeles el domingo 27 de septiembre, de 7:30 p. m. a 9:30 p. m. ET / 4:30 p. m. a 6:30 p. m. PT, por CBS y MTV. En Estados Unidos podrá seguirse también mediante Paramount+, mientras que la transmisión internacional estará disponible al día siguiente a través de Paramount+ y MTV.

Sigue leyendo:

·MTV VMA’s 2026: eliminan la categoría Mejor Rock para esta edición

·Taylor Swift entrará al Salón de la Fama de Compositores de Nashville

·Taylor Swift pagó $160,000 dólares por los permisos para su boda en Nueva York