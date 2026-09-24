Tyson Fury se enfrentará a Anthony Joshua en diciembre por Netflix

Tyson Fury se enfrentará a Anthony Joshua en un combate de pesos pesados el próximo 11 de diciembre en Cardiff y será transmitido a través de la plataforma Netflix.

“Durante 15 años nadie ha podido concretar esta pelea”, publicó en X. “Ahora puedo confirmar que Fury vs. Joshua se llevará a cabo en el Reino Unido, tal como les prometí a los aficionados británicos del boxeo. Se acabó el tiempo de hablar…”, escribió el promotor Turki Alalshikh.

“Dos de los mejores pesos pesados ​​de esta generación, por fin juntos en el ring”, dijo Alalshikh. “Esta será una de las peleas más importantes en la historia del boxeo. Estoy muy feliz de que este combate se haga realidad para los aficionados”.

Enough talk. Time to fight.



TYSON FURY vs. ANTHONY JOSHUA.

Friday December 11.

LIVE from the UK ? and only on Netflix. #FuryJoshua pic.twitter.com/dzd1ksQ6zF — Netflix (@netflix) September 24, 2026

Tyson Fury vs. Anthony Joshua vienen de victorias

Fury salió del retiro hace poco más de un año y ha peleado en dos ocasiones con victorias contra Arslanbek Makhmudov y Mariusz Wach.

Por su parte, las únicas peleas de Joshua desde que perdió su combate por el título mundial de la FIB contra Daniel Dubois en 2024 fueron contra el YouTuber Jake Paul y Kristian Prenga.

Joshua noqueó a Jake Paul e incluso le provocó fracturas en la mandíbula por lo que tuvo que ser operado en los siguientes días.

La pelea se celebrará en The Principality Stadium, aunque el Estadio de Wembley y el Madison Square Garden estuvieron como posibles sedes, informó la cadena BBC.

El jefe de la UFC Dana White también funge como promotor y expresó su emoción de que esta pelea se lleve a cabo.

“Durante más de una década, los aficionados al boxeo han estado pidiendo a gritos el enfrentamiento de peso pesado entre Tyson Fury y Anthony Joshua. Juntos, suman 66 victorias, 52 nocauts y múltiples títulos mundiales de peso pesado”, dijo White.

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