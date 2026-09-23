Justicia francesa confirma que Achraf Hakimi irá a juicio por caso de presunta violación

La Justicia francesa dictó este miércoles la resolución definitiva en el procedimiento seguido contra el futbolista del París Saint-Germain Achraf Hakimi. El Tribunal Supremo ratificó la decisión del Tribunal de Apelación de Versalles adoptada el pasado 19 de junio, dejando abierta la vía para la apertura del juicio oral por la acusación de violación interpuesta en su contra a comienzos de 2023.

El futbolista de 27 años deberá sentarse en el banquillo de los acusados ante el Tribunal de lo Criminal del departamento de Altos del Sena, con sede previsible en la localidad de Nanterre, en una causa cuya fecha de señalamiento aún se encuentra pendiente de fijación por la agenda judicial.

Los hechos objeto de enjuiciamiento se remontan a febrero de 2023 en el domicilio del deportista en Boulogne-Billancourt. Según sostiene la denuncia, el jugador forzó el contacto físico y la penetración digital pese al rechazo expreso manifestado por la denunciante, mientras que Hakimi ha mantenido desde el inicio de la instrucción que los contactos mantuvieron un carácter estrictamente consentido.

Durante el desarrollo del juicio oral se prevé la eventual citación en calidad de testigo del delantero del Real Madrid Kylian Mbappé. La defensa del zaguero hispano-marroquí incorporó al sumario el testimonio de su excompañero en el conjunto parisino para respaldar su versión de los hechos.

No obstante, las discrepancias sobre las conversaciones mantenidas entre ambos la noche del incidente no resultaron suficientes para que los magistrados desestimaran la acusación formal formulada por el juzgado de instrucción.

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