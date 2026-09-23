Futbolista uruguayo Franco Fagúndez reveló que intentó suicidarse mientras jugaba en la Liga MX

El delantero uruguayo Franco Fagúndez reveló que intentó suicidarse durante el período en el que jugó en la Liga MX con Santos Laguna. Así lo dio a conocer en una entrevista con As Colombia.

Fagúndez es conocido por irse del club y no volver. Básicamente, por desertar. Ahora, el atacante contó que se fue de La Comarca sin permiso porque no se sentía respaldado por la institución.

El uruguayo dijo que pidió ayuda para ver a su familia y no recibió respuesta por parte del club. “Yo erré mucho, erré mucho y me hago cargo de las cosas que yo erré. Me equivoqué, lo asumo”, reconoció.

“Pero cuando yo de verdad estuve mal, así mismo me haya portado mal o no, fui como persona, me quebraba pidiéndoles ayuda de que necesitaba ver a mi familia porque no estaba bien y no me sentí respaldado en ese momento”, afirmó.

?FRANCO FAGÚNDEZ AL PARECER QUISO SUICIDARSE CUANDO ESTABA EN SANTOS LAGUNA?



?Así lo dió a entender en la Entrevista con @CarlosAlemanJ de As Colombia

?Con Santos en 4 Torneos de Liga solo jugó 30 Partidos, metió 3 Goles y puso 2 Asistencias

?Tiene contrato con @ClubSantos? pic.twitter.com/CpHt9Sd0Ja — Manolo Ibarrola (@manoloibarrola) September 22, 2026

Fagúndez explicó que su situación ya era un tema de salud mental y por eso decidió irse a su país, debido a que se sentía acorralado por los pensamientos suicidas.

“Eso ahí me lleva a tomar la decisión de irme a Uruguay sin permiso, porque ya me estaba sintiendo muy mal, que estaba teniendo pensamientos cada vez más negativos de lastimarme”, dijo.

Una noche llamó a su hermano para confesarle que no podía más. Una especie de grito de auxilio. “Lo llamé a la madrugada y le dije que no podía más, que no podía más con esta carga, que necesitaba irme”, apuntó el jugador, hoy en Independiente Santa Fe y aún con contrato vigente con los Guerreros.

Franco Misael Fagúndez Rosa nació en Montevideo el 19 de julio de 2000. Sus primeros pasos se dieron en el Montevideo Wanderers entre 2013 y 2019.

Posteriormente, pasó por Danubio en 2019 y al año siguiente, en enero de 2020, llegó a las formativas de Nacional, uno de los clubes más grandes de Uruguay.

En Nacional fue capitán y goleador de la tercera división en la temporada 2020‑2021 bajo Martín Ligüera. Cuando Ligüera asumió el primer equipo, lo subió a primera.

Debutó en primera división el 18 de noviembre de 2021 en Nacional. Jugó tres temporadas. Sumó 82 partidos oficiales y 15 goles entre liga, copas nacionales y torneos internacionales.

Ganó el Torneo Intermedio 2022, el Torneo Clausura 2022 y el Campeonato Uruguayo 2022. Llegó a Santos Laguna en 2024 y disputó 34 encuentros en los que marcó tres goles entre liga y copas.

En enero de 2026 pasó a Santa Fe. En su primera temporada jugó 29 partidos y anotó nueve goles. Desde entonces ha jugado 145 partidos oficiales y marcado 28 goles entre Uruguay, México y Colombia.



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