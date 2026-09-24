Xi Jinping se ríe cuando Trump le muestra una imagen de Biden como un bolígrafo automático

El presidente de China, Xi Jinping, se echó a reír este jueves cuando Donald Trump le mostró durante su visita a la Casa Blanca una imagen de su antecesor, Joe Biden, representado como un bolígrafo automático.

El momento ocurrió mientras Trump guiaba a Xi por el llamado “Paseo de la Fama Presidencial”, una galería de retratos que el mandatario estadounidense ordenó instalar en la columnata del Ala Oeste de la Casa Blanca.

Trump señaló una de las imágenes y explicó al presidente chino: “Este es Trump y este es el bolígrafo automático; es Biden”.

Xi reaccionó con una sonrisa y posteriormente se rio junto con algunos de los integrantes de la delegación que acompañaban a ambos mandatarios, según un video difundido por la Casa Blanca.

La imagen forma parte de la campaña de Trump para cuestionar el mandato de Biden y, en particular, las decisiones adoptadas durante los cuatro años en los que el demócrata ocupó la Casa Blanca.

"This is the autopen… it's Biden." ?



President Trump shows off the legendary Presidential Walk of Fame to President Xi. pic.twitter.com/qUQEM6XoLj — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

Trump vuelve a cargar contra Biden

Desde su regreso al poder, Trump ha cuestionado reiteradamente la capacidad cognitiva de Biden y ha puesto en duda la validez de documentos que, durante su Administración, fueron firmados mediante un dispositivo conocido como autopen o bolígrafo automático.

Biden ha rechazado las acusaciones de Trump y ha negado que su estado cognitivo le impidiera ejercer sus funciones presidenciales.

En la galería instalada por Trump, la imagen dedicada al dispositivo utilizado para reproducir firmas lleva además una inscripción en la que el republicano describe a Biden como “el dormilón Joe Biden” y afirma que fue “de largo, el peor presidente en la historia de Estados Unidos”.

Biden ocupó la Casa Blanca entre 2021 y 2025, después de derrotar a Trump en las elecciones presidenciales de 2020.

Durante ese período, Washington y Pekín mantuvieron una relación marcada por fuertes tensiones, mientras la Administración Biden definía a China como el principal competidor estratégico de Estados Unidos.

Xi y Biden se reunieron en tres ocasiones durante la presidencia del demócrata.

Tensión durante la llegada de Xi

La visita de Estado de tres días de Xi a Washington también estuvo acompañada por momentos de tensión en el dispositivo organizado para cubrir sus actividades.

Miembros de la prensa china que acompañaban al mandatario protagonizaron varios episodios de fricción con el personal de la Casa Blanca y los equipos de seguridad mientras intentaban colocarse en las posiciones asignadas a los medios.

Periodistas presentes en la zona de prensa describieron momentos de confusión cuando funcionarios estadounidenses intentaron ordenar la ubicación de reporteros y fotógrafos.

NOW: WH and Chinese delegation are currently fighting on the south lawn regarding placement of official government cameras? USS is getting involved. Xi is expected in just a few minutes pic.twitter.com/1lzi0B0gm0 — Christian Datoc (@TocRadio) September 24, 2026

Connor Stringer, corresponsal jefe en Washington de The Telegraph, escribió en X que antes de la llegada de Xi reinaba el caos entre el contingente de medios chinos, cuyos integrantes, según su descripción, se abrían paso a empujones para ocupar sus lugares.

Sigue leyendo:

– Trump y Xi Jinping afrontarán su octava reunión en medio de conflictos comerciales

– EE.UU. y China extienden hasta enero su tregua comercial antes de la reunión entre Trump y Xi

– ¿Por qué fue clave el encuentro de Trump y Delcy Rodríguez en Nueva York, a menos de 15 km de Maduro?