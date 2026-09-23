EE.UU. y China extienden hasta enero su tregua comercial antes de la reunión entre Trump y Xi

Estados Unidos y China acordaron extender hasta el 10 de enero su tregua comercial, un acuerdo anunciado este miércoles por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, horas después de la llegada del presidente chino, Xi Jinping, a Washington para reunirse con Donald Trump.

Bessent confirmó la prórroga en una entrevista con Fox News después de reunirse nuevamente con el viceprimer ministro chino He Lifeng, con quien encabeza las negociaciones económicas entre ambas potencias.

El llamado acuerdo de Busan estaba previsto para expirar el 10 de noviembre. La extensión permitirá mantener durante dos meses más el marco alcanzado el año pasado para reducir la escalada arancelaria y dar continuidad a las conversaciones económicas.

“Hemos acordado hoy extender lo que llamamos el Acuerdo de Busan”, declaró Bessent, quien explicó que la prórroga busca dar más tiempo a ambos Gobiernos para avanzar en asuntos económicos.

Xi llega a Washington para reunirse con Trump

El anuncio coincidió con la llegada de Xi a Estados Unidos para una visita de Estado de tres días. Trump recibió al mandatario chino y a su esposa, Peng Liyuan, en la pista de la base aérea de Andrews, en Maryland, antes de la reunión formal que ambos mantendrán este jueves en la Casa Blanca.

Será el tercer encuentro presencial entre Trump y Xi desde el regreso del republicano a la Casa Blanca y el segundo de ambos en 2026. La cumbre tendrá como principales asuntos el comercio, la inteligencia artificial y la seguridad en torno a Taiwán.

La tregua comercial constituye uno de los puntos centrales de las conversaciones. El acuerdo alcanzado en Busan permitió a Washington suspender nuevos aranceles sobre determinados productos chinos, mientras Pekín frenó nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y otros minerales críticos.

Bessent había señalado antes del anuncio que Washington estaba dispuesto tanto a prolongar el acuerdo como a explorar una negociación comercial de mayor alcance.

Comercio e inteligencia artificial en la agenda

Además de los aranceles, ambos Gobiernos han avanzado en conversaciones sobre la seguridad de la inteligencia artificial. Washington y Pekín estudian mecanismos para comunicarse ante posibles incidentes relacionados con sistemas de IA y tienen previsto continuar esas negociaciones en los próximos meses.

La extensión de la tregua evita por ahora la expiración del acuerdo en noviembre y mantiene abierto el diálogo económico mientras Trump y Xi buscan gestionar una relación marcada por disputas comerciales, tecnológicas y estratégicas.

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