Adolescentes enmascarados atacan a empleado de McDonald’s tras irrumpir en restaurante de Massachusetts

Una noche que comenzó después de un partido de fútbol terminó con una violenta escena dentro de un McDonald’s de Lynn, Massachusetts, donde un grupo numeroso de adolescentes irrumpió en el restaurante y varios de ellos atacaron a golpes a un empleado que se encontraba detrás del mostrador. El episodio quedó registrado en videos grabados con teléfonos celulares y posteriormente difundidos en redes sociales.

El incidente ocurrió el 18 de septiembre, en Lynn, una ciudad ubicada a unas 10 millas al norte de Boston. De acuerdo con la policía local y el medio WHDH, 4 adolescentes fueron detenidos por su presunta participación en el ataque. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar la identidad de otros jóvenes que habrían formado parte del grupo.

Un grupo de jóvenes convirtió el restaurante en escenario de una pelea

Las imágenes tomadas desde el interior del establecimiento muestran a una multitud de adolescentes entrando al McDonald’s y provocando desorden en el local. Algunos llevaban máscaras que cubrían parte de su rostro.

En medio del caos, varios jóvenes rodearon a uno de los trabajadores. 2 de ellos comenzaron a golpearlo repetidamente, mientras otro aparentemente lo sujetó por el cuello y lo inmovilizó contra una de las ventanas utilizadas para el servicio de autoservicio. La agresión generó una escena de tensión entre clientes y empleados.

El franquiciatario del restaurante informó posteriormente que el trabajador se encontraba bien tras la golpiza. No obstante, la violencia captada por las cámaras llevó al Departamento de Policía de Lynn a iniciar una investigación formal después de que los videos comenzaran a circular ampliamente en redes sociales.

4 adolescentes fueron detenidos

Detectives de la Unidad de Servicios Juveniles, con apoyo de integrantes de la unidad contra pandillas y del grupo especializado en narcóticos, identificaron a 4 menores que presuntamente participaron en la agresión. La policía obtuvo órdenes judiciales para detenerlos y concretó los arrestos el jueves.

Los adolescentes enfrentan cargos por agresión y agresión con un arma peligrosa, conducta desordenada, alteración de la paz, allanamiento, affray (término utilizado en Massachusetts para describir una pelea pública capaz de generar temor entre quienes se encuentran alrededor) y una violación de derechos civiles con lesiones.

Debido a que los sospechosos son menores de edad, las autoridades no han divulgado sus identidades. Los 4 permanecen en un centro de detención juvenil mientras esperan sus respectivas comparecencias ante el tribunal.

La policía señaló que la investigación continúa y que los detectives trabajan para identificar a otros participantes que aparecen en las grabaciones.

Autoridades investigan otros incidentes con adolescentes

El episodio del McDonald’s no fue el único que llamó la atención de las autoridades de Lynn durante ese fin de semana. La policía también analiza otros dos incidentes relacionados con grandes grupos de adolescentes, aunque no reveló públicamente dónde ocurrieron.

Según las autoridades, únicamente el altercado dentro del restaurante terminó en violencia física. La posibilidad de que existan más participantes en el ataque mantiene abierta la investigación.

El alcalde de Lynn, Jared Nicholson, también reaccionó públicamente a los hechos y expresó su preocupación por los incidentes protagonizados por jóvenes en la ciudad. El funcionario señaló que, además de responder ante los episodios de violencia, su administración ha ampliado las inversiones dirigidas a seguridad pública, salud mental, desarrollo laboral y educación.

Nicholson sostuvo que las autoridades deben responsabilizar a quienes cometan actos violentos, pero también trabajar para proporcionar a los jóvenes estructura, oportunidades y apoyo.

Vecinos expresan preocupación por la violencia juvenil

Entre los residentes que reaccionaron al episodio está Charlie Stevens, quien aseguró a WHDH que nunca había presenciado un comportamiento semejante entre jóvenes durante todos sus años viviendo en Lynn.

Otro residente, Phillip Howlant, también manifestó preocupación por los cambios que percibe entre las nuevas generaciones y lamentó lo ocurrido dentro del restaurante.

Mientras avanza el proceso judicial contra los cuatro adolescentes detenidos, los investigadores continúan revisando las imágenes disponibles y recopilando información para determinar quiénes más participaron en la irrupción y en la agresión contra el trabajador. Por ahora, las autoridades mantienen el caso como una investigación activa y no han anunciado nuevas detenciones.

Sigue leyendo:

* Viudo demanda a McDonald’s por no auxiliar a su esposa durante ataque mortal en drive-thru de Los Ángeles

* Sucursal de McDonald’s supuestamente obliga a empleados a pagar si falta dinero en la caja registradora

* Empleado de McDonald’s arroja bebida a cara del cliente y la empresa dice que el cliente empezó el altercado