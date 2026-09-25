Alemania, Francia, Inglaterra y España, las selecciones de fútbol más valiosas del mundo

La cotización de las plantillas de las principales selecciones del fútbol internacional presentó un alza tras el último Mundial de Fútbol. El listado global ofrecido este viernes por la plataforma Transfermarkt sitúa a la selección de Inglaterra en lo más alto a nivel internacional con una cotización acumulada de 1,780 millones de euros (unos $2,028 millones de dólares).

El segundo peldaño del podio lo ocupa la selección de Francia, dirigida por Zinedine Zidane, con una tasación de 1,440 millones de euros. El frente de ataque galo cuenta con Kylian Mbappé como su principal activo económico, cotizado en 200 millones de euros, cifra que lo ubica como el tercer futbolista más valioso del planeta, únicamente superado por el extremo español Lamine Yamal y el delantero noruego Erling Haaland, ambos en la cima global con 220 millones de euros.

Por su parte, la campeona del mundo España se consolida en la tercera posición general alcanzando un valor conjunto de $1,532 millones de dólares (1,345 millones de euros), por delante de Alemania, que ocupa el cuarto lugar igualada en 1,440 millones pero con menor densidad en sus figuras clave.

En el resto del escalafón global, sigue Portugal ($1,139M), Argentina ($1,093M, con Julián Álvarez al frente con $136.7M), Italia ($990.5M), Brasil ($969.4M), Países Bajos ($943.2M) y Noruega ($704.1M).

Por confederaciones, Marruecos domina el continente africano con $642.3 millones de dólares, mientras que en la parte baja de la UEFA se sitúan Liechtenstein ($712 mil), San Marino ($1.39M), Gibraltar ($2.31M) y Andorra ($3.88M). En la Conmebol, Bolivia ($20.9M), Perú ($33.1M), Chile ($998M) y Venezuela ($101.1M) cierran la tabla regional.

El pilar financiero del plantel español descansa en Lamine Yamal, quien comparte el estatus del jugador más valioso del mundo junto al noruego Erling Haaland, ambos cotizados en 250 millones de dólares ($220M€).

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