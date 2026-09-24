Fiscalía de EE.UU. rechazó liberar bajo fianza a Cilia Flores por “riesgo extremo de fuga”

La fianza solicitada por la defensa de Cilia Flores, esposa del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue fechazada por la Fiscalía estadounidense ante un posible “riesgo extremo de fuga”.

A través de un memorando procesal entregado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez Alvin K. Hellerstein desestimar la moción defensiva previo al inicio del juicio.

La representación del Departamento de Justicia fundamentó que la procesada representa un riesgo de fuga “extremo” y constituye un “peligro para el público”. Las autoridades precisaron que ningún tipo de fianza económica garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores en el tribunal, debido a la disponibilidad de recursos financieros, sus amplias conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones penales, informó EFE.

Asimismo, la Fiscalía advirtió sobre la capacidad operativa que mantiene su entorno para amedrentar o ejercer violencia directa sobre posibles testigos en Venezuela o en el extranjero mediante redes estatales e integrantes de grupos organizados.

Detalles de la solicitud de arresto domiciliario

El equipo de abogados Flores, de 69 años, solicitó a comienzos de mes el traslado de su representada desde el recinto penitenciario hacia un inmueble privado en Nueva York. La propuesta contemplaba un régimen de arresto domiciliario con custodia armada permanente las 24 horas del día, seguimiento electrónico mediante brazalete, severa restricción de visitas e interceptación de comunicaciones telefónicas.

Los abogados defensores afirman que la acusada requiere atención médica para un cuadro cardíaco complejo. Según sostienen en la solicitud, la cárcel federal donde permanece recluida desde el pasado 3 de enero no reúne las condiciones requeridas para su tratamiento y recuperación.

El proceso judicial conjunto contra Cilia Flores y Nicolás Maduro está fijado para iniciar el 1 de junio de 2027. Los cargos comprenden delitos de conspiración para la importación de cocaína, además de la tenencia de ametralladoras y dispositivos destructivos, enmarcados en una trama de narcoterrorismo y corrupción de más de dos décadas. De ser declarada culpable, Flores enfrentará una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y un castigo máximo de cadena perpetua.

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