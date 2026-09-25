Corte Suprema permite el uso de SAVE, la base de datos de Trump para verificar la ciudadanía de votantes

La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió este viernes las restricciones que impedían al gobierno de Donald Trump utilizar una versión ampliada de una base de datos federal para verificar la ciudadanía de personas inscritas en los registros electorales, una decisión de carácter temporal que llega a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

La orden de emergencia permite nuevamente a los estados utilizar el programa SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios), administrado por el Departamento de Seguridad Nacional, para comprobar la elegibilidad de los votantes. Las tres magistradas liberales del tribunal —Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor— discreparon de la decisión.

La decisión suspende mientras continúa el litigio una resolución de una jueza federal que había bloqueado en junio la versión modificada de SAVE. La jueza Sparkle L. Sooknanan había concluido que la ampliación del sistema podía infringir las leyes federales de privacidad y generar la eliminación indebida de ciudadanos de los padrones.

Un tribunal federal de apelaciones mantuvo posteriormente esa decisión.

De acuerdo con la información publicada por The Associated Press, la mayoría de la Corte Suprema consideró que una ley de 1996 permite al DHS obtener información sobre ciudadanía e inmigración de otras agencias federales y que el gobierno federal debe responder a las solicitudes estatales para verificar la ciudadanía. La orden fue emitida sin firma.

La utilización de SAVE por parte de los estados es voluntaria, por lo que el fallo no obliga a las autoridades electorales a incorporarlo a sus procedimientos.

Además, la legislación vigente limita la posibilidad de que la mayoría de los estados realice depuraciones sistemáticas de sus padrones durante los 90 días anteriores a una elección, explicó a la agencia de noticias David Becker, experto en legislación electoral y director del Center for Election Innovation and Research.

La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, dijo que la decisión no modificará los procedimientos electorales de su estado, que no participa en SAVE.

Riesgo de identificar erróneamente a ciudadanos

El programa SAVE fue creado originalmente para que las autoridades verificaran el estatus migratorio de personas que solicitan determinados beneficios públicos. La administración Trump amplió sus funciones en 2025 para permitir búsquedas relacionadas con la ciudadanía de personas inscritas o que buscan inscribirse para votar.

La nueva versión incorpora, entre otros datos, información de la Administración del Seguro Social y permite realizar búsquedas masivas.

Desde la ampliación, decenas de millones de registros han sido procesados. Sin embargo, funcionarios electorales y organizaciones que impugnaron el sistema han advertido que las bases de datos utilizadas pueden contener información desactualizada o incompleta y provocar identificaciones erróneas.

Uno de los casos citados por AP ocurrió en el condado de Travis, Texas, donde las autoridades revisaron 97 votantes identificados por SAVE como posibles no ciudadanos. Al menos 10% resultaron ser ciudadanos estadounidenses y el porcentaje podría haber llegado a 21%.

También fue señalado Anthony Nels, un ciudadano estadounidense nacido en Sudáfrica que se naturalizó hace más de una década. Después de que Texas procesara sus registros mediante SAVE, apareció como posible no ciudadano y su registro electoral fue cancelado temporalmente mientras obtenía un nuevo pasaporte para sustituir el que había vencido.

Stephen Richer, exfuncionario electoral republicano del condado más poblado de Arizona, dijo que SAVE podría utilizarse como un mecanismo inicial de comprobación, pero advirtió que no debería considerarse una prueba definitiva de ciudadanía debido a sus errores documentados.

Juezas liberales cuestionan el riesgo para votantes elegibles

Jackson, en una opinión disidente respaldada por Kagan y Sotomayor, sostuvo que existen riesgos de que ciudadanos elegibles sean afectados por errores de la base de datos.

La magistrada argumentó que las consecuencias de imponer cargas a votantes legítimos o privarlos de su derecho al sufragio pueden ser mayores que el perjuicio para el gobierno de no utilizar una herramienta cuya autoridad legal está siendo cuestionada.

Los demandantes calificaron la decisión de “profundamente decepcionante” y dijeron que continuarán intentando mantener el bloqueo impuesto por el tribunal federal inferior.

El gobierno de Trump, en cambio, ha defendido SAVE como una herramienta para que los estados puedan detectar a personas que no tienen derecho a votar. James Percival, asesor jurídico del DHS, celebró el fallo en X y afirmó que el gobierno tuvo que acudir de emergencia a la Corte Suprema para poder utilizar información federal con ese propósito.

Yes, you read that right. We had to file an emergency petition in the Supreme Court just so we could use government data to help states stop noncitizens from illegally voting. https://t.co/ajNRptnTmP — James Percival (@DHSGenCounsel) September 25, 2026

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