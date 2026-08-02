Mikie Sherrill dice que respaldaría una ley de identificación para votar en Nueva Jersey; organizaciones lanzan advertencia

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, afirmó que estaría dispuesta a respaldar una ley estatal que exija identificación para votar, aunque reiteró su oposición a la Ley SAVE, una iniciativa federal que, sostiene, dificultaría el acceso al voto.

Sus declaraciones, difundidas por New Jersey Globe, desencadenaron críticas de organizaciones defensoras de los derechos electorales, que advierten que un requisito adicional de identificación podría reducir la participación en las elecciones.

Durante una entrevista en el programa Ask the Governor de News 12, Sherrill aseguró que no tiene objeciones a una legislación estatal sobre identificación de votantes si esta fuera aprobada por el Legislativo.

“No tengo ningún problema con la identificación de votantes. Ciertamente, si esa fuera la ley aprobada aquí, la apoyaría”, declaró la gobernadora, recogió New Jersey Globe.

No obstante, marcó distancia con la Safeguard American Voter Eligibility Act, impulsada a nivel federal, que obligaría a presentar pruebas documentales de ciudadanía al momento de registrarse para votar en elecciones federales.

Sherrill calificó esa propuesta como un mecanismo de supresión del voto y criticó que implicaría incorporar información personal de los residentes de Nueva Jersey a bases de datos del gobierno federal.

El debate sobre los requisitos para votar cobró fuerza luego de que la propia gobernadora revelara que un error de software en la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey permitió que alrededor de 6,600 personas no ciudadanas fueran inscritas erróneamente en el registro electoral entre junio de 2023 y junio de 2024. De ese grupo, menos de 400 llegaron a emitir su voto.

Sherrill atribuyó el problema al proveedor tecnológico IDEMIA, mientras que la empresa rechazó cualquier responsabilidad por el fallo.

La mandataria también indicó que no prevé eliminar el registro automático de votantes a través de la MVC, salvo que la Legislatura decida modificar la actual ley estatal conocida como Motor Voter.

Organizaciones alertan sobre un posible impacto en el derecho al voto

Dos días después de las declaraciones de la gobernadora, siete organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos civiles y electorales enviaron una carta instándola a abandonar cualquier respaldo a una ley de identificación de votantes.

Entre los firmantes figuran AAPI New Jersey, la ACLU de Nueva Jersey, la Liga de Mujeres Votantes de Nueva Jersey, la Conferencia Estatal de la NAACP de Nueva Jersey, el Instituto de Justicia Social de Nueva Jersey, el Centro de Acción Religiosa del Judaísmo Reformista y Salvation and Social Justice.

Los grupos sostienen que, aunque la Ley SAVE representa una medida más estricta, cualquier requisito adicional de identificación también puede convertirse en una barrera para ciudadanos con derecho al voto.

“Si bien la Ley SAVE America es una herramienta extrema para la supresión del voto, es importante recordar que cualquier ley de identificación de votantes también es una herramienta para la supresión del voto”, señalaron en la carta, citada por New Jersey Globe.

Las organizaciones argumentan que las personas de color, los jóvenes, los adultos mayores, los residentes de bajos ingresos, las comunidades rurales, los estudiantes, los votantes LGBTQ y quienes han cambiado legalmente su nombre serían algunos de los grupos más afectados por este tipo de requisitos.

Asimismo, citaron investigaciones que estiman que cerca de 29 millones de ciudadanos estadounidenses en edad de votar no poseen una licencia de conducir vigente y más de 7 millones carecen de cualquier otra identificación oficial con fotografía. También señalaron que los ciudadanos pertenecientes a minorías raciales tienen casi cuatro veces más probabilidades que los ciudadanos blancos de no contar con una identificación válida.

Según la carta, obtener esos documentos puede requerir certificados de nacimiento, tarjetas del Seguro Social u otros registros que algunas personas no poseen o cuyo trámite representa un costo económico y logístico considerable.

Las organizaciones también sostuvieron que leyes de este tipo generan confusión entre los votantes respecto a qué documentos deben presentar y recordaron que Nueva Jersey ya exige el número de licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos del Seguro Social al momento de registrarse. Además, quienes no pueden ser verificados mediante esos datos deben mostrar identificación cuando votan por primera vez.

Los firmantes añadieron que una ley de identificación más estricta no habría evitado el reciente error del MVC, ya que los no ciudadanos registrados de manera indebida igualmente podían contar con documentos oficiales emitidos por el gobierno.

La oficina de Sherrill defiende su pisición

El portavoz de la gobernadora, Sean Higgins, rechazó las críticas y afirmó que Sherrill mantiene su compromiso con el acceso al voto.

Declaró a New Jersey Globe que la gobernadora se ha opuesto a la Ley SAVE y ha impulsado medidas para ampliar la participación electoral, como la firma de la Ley de Empoderamiento del Votante John R. Lewis y la expansión de la votación anticipada en elecciones municipales.

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