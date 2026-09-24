Portugal venció 1-0 a Gales en la UEFA Nations League gracias a un golazo de João Félix

La selección absoluta de Portugal arrancó este jueves con buen pie la defensa de su corona en la UEFA Nations League al derrotar por 1-0 al combinado de Gales en el Estádio da Luz.

El único gol del compromiso fue obra del atacante João Félix, quien completó una destacada actuación individual impulsado por la libertad de movimientos que le otorgó el esquema de Jesus. La jugada del tanto se originó cuando el lateral izquierdo Nuno Mendes se zafó de su marca en la zona medular para ceder el balón a Félix, quien desenfundó un certero disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta galés.

El encuentro marcó el estreno oficial del experimentado técnico luso Jorge Jesus al frente del banquillo nacional en reemplazo del español Roberto Martínez, proponiendo un dibujo táctico con mayor densidad por el carril central.

La sociedad entre Félix y Cristiano Ronaldo fue la principal amenaza sobre el arco rival durante el primer tiempo, etapa en la que al capitán portugués le fue anulado un tanto por posición adelantada antes de ser sustituido en la fracción 67.

Por su parte, el conjunto dirigido por Craig Bellamy vendió cara la derrota e inquietó la valla lusitana en el minuto 75 mediante una intervención de Brennan Johnson que se estrelló en el poste. El ingreso del extremo Sorba Thomas le otorgó mayor dinamismo al ataque británico en el tramo final, pero Portugal sostuvo el orden defensivo en el mediocampo para asegurar los primeros tres puntos del certamen. En la siguiente jornada de la fase de grupos, programada para el 27 de septiembre, Portugal viajará a territorio escandinavo para medirse ante Noruega, mientras que Gales hará lo propio visitando a Dinamarca.

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