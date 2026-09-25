Ejército de EE.UU. se prepara para una posible acción militar relacionada con Cuba

El Ejército de Estados Unidos evalúa la disponibilidad de unidades de apoyo que podrían ser asignadas al Comando Sur de las Fuerzas Armadas en los próximos meses, en medio de la creciente presión de la administración de Donald Trump sobre Cuba, informó este viernes CBS News, que tuvo acceso a un mensaje interno del Ejército.

El documento, fechado la semana pasada, solicita a comandos subordinados información sobre la disponibilidad de seis unidades que podrían ser requeridas bajo la autoridad del Comando Sur dentro de un plazo de entre 90 y 120 días. Entre las unidades contempladas figuran personal policial, equipos médicos y otras capacidades de apoyo.

Varias fuentes estadounidenses citadas por CBS News indicaron que la solicitud forma parte de la planificación militar relacionada con Cuba, aunque el documento no menciona directamente a la isla.

La información tampoco establece cuántos efectivos serían necesarios ni indica que alguna unidad haya recibido órdenes de movilización o despliegue.

Entre las capacidades solicitadas aparece un batallón de apoyo logístico de combate, encargado de tareas como transporte, mantenimiento, suministro de combustible y abastecimiento. También se contempla un batallón de ingenieros y la creación de una brigada médica para coordinar las unidades sanitarias.

Un portavoz del Comando Sur dijo a CBS News que, por razones de seguridad, la institución no proporciona detalles sobre sus operaciones. No obstante, señaló que el comando “se coordina continuamente con la Fuerza Conjunta para evaluar diversos requisitos potenciales en su área de responsabilidad en apoyo de las misiones asignadas”.

La evaluación de estas unidades ocurre mientras Washington incrementa la presión sobre el régimen cubano y Trump plantea públicamente la necesidad de cambios en la isla.

Durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas esta semana, Trump calificó a Cuba como un “estado fallido” y afirmó que el país “acabará cayendo”. El mandatario dijo además que su administración busca “un cambio fundamental en Cuba”, una política que lidera el secretario de Estado, Marco Rubio.

La delegación cubana abandonó la sala durante las declaraciones de Trump.

Reacción de Cuba

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que Estados Unidos “nunca podrá encontrar justificación” para una intervención militar contra la isla y aseguró que La Habana toma “muy en serio las amenazas” de Washington.

En una entrevista concedida a NBC News el jueves, Rodríguez dijo que no considera probable que Estados Unidos intente en Cuba una operación como la ejecutada contra el Nicolás Maduro en enero, cuando fuerzas estadounidenses lo capturaron y trasladaron fuera del país.

“No creo que se repita una acción similar”, señaló el canciller, aunque agregó que Cuba ha adoptado medidas para reforzar sus capacidades defensivas “con la participación de todo el pueblo”.

Rodríguez sostuvo que Cuba no representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y afirmó que su gobierno “no se considera enemigo” de Washington. También dijo que La Habana no desea serlo debido a los vínculos entre los pueblos cubano y estadounidense.

El canciller, sin embargo, calificó el embargo estadounidense como la verdadera “amenaza” para Cuba y comparó con “un acto de guerra” el cerco petrolero impuesto por la administración Trump desde enero.

Rodríguez también confirmó que La Habana y Washington han mantenido conversaciones diplomáticas recientes, aunque evitó proporcionar detalles. Tampoco confirmó los reportes que señalan al nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, como responsable de conducir el diálogo por la parte cubana.

“Puedo confirmarles que ha habido algunos episodios de conversaciones”, afirmó.

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