Trump anticipa la caída del régimen cubano y dice que “la libertad volverá” a la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes ante la Asamblea General de la ONU que el régimen cubano “va a caer” y aseguró que “la libertad volverá” a la isla, en uno de los pasajes más contundentes de su discurso sobre América Latina.

Trump describió a Cuba como un “Estado fracasado” y sostuvo que el gobierno comunista se encuentra bajo una presión que es la mayor que ha enfrentado desde su llegada al poder.

“Va a caer”, dijo Trump al referirse al régimen cubano durante su intervención en Nueva York.

Marco Rubio está encargado de las negociaciones

El mandatario señaló que su gobierno busca un “cambio fundamental” en Cuba y confirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, está encargado de las negociaciones con La Habana.

Trump también vinculó la situación cubana con la seguridad nacional estadounidense. Afirmó que Washington no permitirá que la isla se convierta en un “santuario para adversarios foráneos” desde el que puedan amenazar a Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump provocaron la salida de la delegación cubana de la sala de la Asamblea General.

En su discurso, además, acusó al gobierno cubano de haber mantenido durante décadas vínculos con grupos de izquierda en Estados Unidos. Entre ellos mencionó al Partido Comunista de Estados Unidos, Antifa y Democratic Socialists of America.

El presidente estadounidense también relacionó la situación de Cuba con su política migratoria y con su argumento de que los países deben proteger sus fronteras y ejercer control sobre sus territorios. “Los comunistas quieren venir a Estados Unidos, pero la libertad volverá a Cuba y la seguridad volverá a México”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en un discurso en el que Trump presentó una política exterior centrada en el fortalecimiento del poder estadounidense y en el uso de presión económica y militar frente a gobiernos que considera adversarios.

La intervención también incluyó referencias a Venezuela. Trump recordó la operación militar estadounidense de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro y sostuvo que Washington está trabajando con las autoridades venezolanas para establecer un nuevo escenario político y económico.

En la sala de la Asamblea General estaba presente Delcy Rodríguez, a quien reconoce como presidenta interina.

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