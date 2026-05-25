Director de la CIA llevó a una reunión secreta en Cuba a un agente que participó en la captura de Maduro

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó la semana pasada a La Habana para sostener una reunión secreta con altos funcionarios cubanos y estuvo acompañado por uno de los agentes que participó en la operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro a comienzos de este año, reveló CBS News citando a varias fuentes familiarizadas con el asunto.

La presencia del oficial habría tenido un fuerte componente simbólico y político, debido a que Cuba era uno de los principales aliados de Maduro antes de su arresto. El régimen cubano sostiene que 32 militares y policías de la isla murieron durante la operación de enero realizada en territorio venezolano.

Varias fuentes consultadas por CBS indicaron que Ratcliffe enfatizó ante los funcionarios cubanos que el agente que lo acompañaba había sido uno de los responsables de la misión y, según las fuentes, lo presentó como figura importante en los hechos que dejaron muertos cubanos en Venezuela.

El viaje ocurrió en medio de que la administración del presidente Donald Trump incrementa la presión económica sobre Cuba, incluyendo amenazas de imponer fuertes aranceles a países que exporten petróleo hacia la isla, medida que ha agravado la crisis de combustible en el país.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido en que Cuba debe emprender reformas económicas y políticas profundas. Trump, por su parte, ha mencionado incluso la posibilidad de una “toma de control amistosa” de la isla, declaraciones que generaron alarma en el régimen de La Habana.

Horas después de la operación contra Maduro, Rubio aludió públicamente a la influencia cubana dentro del aparato venezolano. “Toda la agencia de inteligencia de Venezuela está llena de cubanos”, declaró entonces a periodistas.

“Si viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría preocupado, al menos un poco”, añadió.

Un funcionario de la CIA dijo a CBS News que Ratcliffe transmitió a los líderes cubanos que Estados Unidos está dispuesto a mantener conversaciones serias sobre temas económicos y de seguridad, aunque condicionadas a “cambios fundamentales” dentro del sistema cubano.

Entre las personas con las que Ratcliffe se reunió figura Raúl Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, afirmó un funcionario de inteligencia estadounidense. Días después del encuentro, un tribunal federal de Estados Unidos hizo pública una acusación contra Raúl Castro, de 94 años, por cargos relacionados con asesinato y conspiración vinculados al derribo de dos aviones civiles en 1996.

CBS destacó que el encuentro entre el jefe de la CIA y miembros del entorno de la familia Castro estuvo marcado por décadas de confrontación entre ambos países, desde la Guerra Fría hasta las operaciones encubiertas impulsadas por Washington tras la revolución cubana, incluyendo la fallida invasión de Bahía de Cochinos y la Operación Mangosta.

Rubio aseguró recientemente que Cuba no solo mantiene armamento adquirido de Rusia y China, sino que además alberga presencia de inteligencia rusa y china en su territorio. Asimismo, la comunidad de inteligencia estadounidense evalúa posibles respuestas de la isla ante un eventual escenario militar, informó CBS News. El medio también aseguró que la isla ha adquirido drones de ataque.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó esta semana que Cuba “no representa ninguna amenaza” para Estados Unidos, aunque advirtió sobre una “masacre” si el ejército estadounidense decidiera lanzar ataques contra la isla.

Sigue leyendo:

• Difunden mensaje atribuido a Maduro mientras enfrenta cargos en Nueva York

• Fiscalía federal abre nueva investigación penal contra Maduro en Miami, según CBS

• Marco Rubio se burla de Maduro al usar el traje deportivo de su arresto en Venezuela