El gobierno de Puerto Rico interviene en la disputa entre Miss Universe y Nawat Itsaragrisil

La Compañía de Turismo de Puerto Rico, una agencia gubernamental involucrada en la organización del 75.º concurso de Miss Universe en la isla, informó que envió una carta formal de cese y desistimiento al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

En la carta, el ente gubernamental pide a Nawat, director del Miss Universe Tailandia, que detenga las afirmaciones falsas, inexactas o materialmente engañosas sobre la Compañía de Turismo, sus funcionarios, los procedimientos de contratación y el manejo de fondos públicos relacionados con Miss Universo 2026.

Esta misiva da un giro a la polémica que gira en torno a la organización Miss Universo y las franquicias de los países que conforman el certamen.

Durante las últimas semanas, Nawat ha hecho señalamientos sobre el presunto mal manejo de fondos públicos para que el certamen Miss Universo se celebre en la isla el próximo 21 de noviembre.

El empresario tailandés pidió a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, y a la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, ya que acusó a la Compañía de Turismo de haber desviado fondos indebidamente.

La Compañía de Turismo aseguró que las declaraciones de Nawat son inconsistentes con la documentación corporativa en posesión de la agencia.

Willianette Robles Cancel aseguró que la Compañía de Turismo está al tanto de la disputa entre la organización Miss Universe, sus franquicias y Nawat Itsaragrisil. Sin embargo, no quiere que Puerto Rico se vea involucrado en la disputa corporativa y mantiene a la compañía al margen del conflicto.

“Somos conscientes de que existen controversias entre el Sr. Itsaragrisil y personas o entidades vinculadas a la organización Miss Universo. La Compañía de Turismo no participa en esas diferencias y no permitiremos que una controversia entre terceros se utilice para cuestionar, sin fundamento, la integridad de nuestros procesos ni la gestión responsable de los fondos públicos. Nuestra responsabilidad es proteger los fondos públicos, los intereses de Puerto Rico y la proyección de Puerto Rico como destino turístico, actuando con la transparencia y el rigor correspondientes”, expresó la Directora Ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel.

Robles Cancel aseguró que el objetivo es celebrar el certamen Miss Universe en Puerto Rico para mostrar los atractivos, cultura y oferta turística a audiencias de todo el mundo. Por eso no permitirán que conflictos internos de la organización desvíen la atención del objetivo.

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