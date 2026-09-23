Miss Jamaica demanda a Miss Universe tras el accidente que sufrió en la edición de 2025

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, demandó a la organización Miss Universo luego de que sufrió un accidente en el escenario durante una prueba preliminar en la edición de 2025 que se celebró en Tailandia.

La modelo presentó la demanda el lunes 21 de septiembre ante el Tribunal Superior de Delaware. La demanda incluye cinco cargos contra la organización y dos de sus empresas matrices, JKN Legacy Inc. y Legacy Holding Group USA. Los cargos son: negligencia; responsabilidad civil por las instalaciones; contratación, retención y supervisión negligentes; y daño moral, tanto por negligencia como intencionalmente.

La modelo jamaiquina aseguró que este accidente fue el momento más traumático de su vida. Además de las lesiones que sufrió, la intensa cobertura mediática que generó su caída le causó una grave angustia emocional.

Henry salió al escenario en el desfile preliminar de traje de gala previo a la ceremonia de coronación del Miss Universo. Durante su desfile, Henry cayó aparatosamente del escenario y sufrió graves heridas. Henry seguía una coreografía ensayada cuando cayó aproximadamente un metro y medio a través de una abertura sin señalizar ni cubrir en el escenario. La demanda de Henry también señala que la excesiva iluminación afectó su visibilidad durante el desfile.

Henry estuvo inconsciente momentáneamente tras la caída y luego fue llevada a un centro de salud. La modelo jamaiquina sufrió graves lesiones cerebrales, incluyendo una hemorragia, por lo que se mantuvo hospitalizada en Tailandia y semanas después fue trasladada a su país natal.

Según los documentos legales publicados por People, Henry sostiene que el escenario de la gala preliminar en Tailandia presentaba condiciones inseguras: una abertura sin señalización, iluminación excesiva y falta de medidas preventivas. Según dijo, todos estos elementos contribuyeron a la caída que le ocasionó graves lesiones cerebrales y físicas.

En la demanda se explica que, tras el accidente, Henry fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit en Bangkok, en donde permaneció por varias semanas tras ser diagnosticada con “traumatismo craneoencefálico con hemorragia subaracnoidea aguda, contusión hemorrágica del lóbulo frontal y hemorragia subdural”.

La organización Miss Universo emitió un comunicado a People en el que afirmó que la organización no ha recibido una notificación formal de la demanda y alegó que la responsabilidad recae en el país anfitrión. “La responsabilidad de la producción del 74º concurso de Miss Universo en Tailandia, incluyendo el lugar, el escenario y la seguridad en el sitio, recayó en las entidades anfitrionas y productoras, MGI y Miss Universe Thailand, bajo la dirección del Sr. Nawat Itsaragrisil”.

El Miss Universo aseguró que luego de que el equipo de Nawat no cubriera los gastos del hospital tras el accidente de Henry, la organización asumió los gastos médicos “a pesar de no tener la obligación”.

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