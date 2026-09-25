Hannah Einbinder, protagonista de “Hacks”, habla tras su detención por manifestar frente a la ONU

Este jueves 24 de septiembre, las actrices Hannah Einbinder y Susan Sarandon fueron detenidas junto a otras 100 manifestantes que se reunieron frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Esta era una manifestación propalestina.

En el momento en que estas personas fueron detenidas, dentro de la sede de la ONU estaba el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Horas después de que se hiciera pública la detención, ambas actrices fueron puestas en libertad. Luego de eso, Einbinder, protagonista de la exitosa serie “Hacks”, compartió una especie de comunicado en sus historias de Instagram.

Su principal intención en esta publicación era pedirles a sus seguidores que no pusieran demasiada atención en su arresto. “Si las fotos de mis amigos y yo siendo arrestados en protesta por la vergonzosa visita de Netanyahu a Nueva York llaman la atención sobre algo, que sea sobre la devastadora guerra genocida que Israel libra contra el pueblo de Palestina y el sur del Líbano”, escribió.

Pidió que se pusiera más atención “sobre los ataques de los colonos, la demolición de viviendas, el bombardeo de personas mientras duermen; sobre los crímenes que ocurren todos los días pero que casi no reciben cobertura de la prensa internacional”.

Susan Sharandon ha expresado su apoyo a Palestina en varias ocasiones. Crédito: Madison Swart | AP

Estas no son las únicas personalidades que se han pronunciado en contra del genocidio en Gaza, incluso, Sarandon ha afirmado que su activismo y apoyo a Palestina le ha costado su participación en algunos proyectos.

Sarandon, de 79 años, es una de las caras más reconocidas de Hollywood por su trabajo en cine y televisión. Además, tiene una envidiable carrera en teatro.

Sigue leyendo:

• Susan Sarandon afirma que ha sido excluida de proyectos por su apoyo a Palestina

• Susan Sarandon fue arrestada tras exigir mejores condiciones laborales para los camareros de Nueva York

• El mensaje de Susan Sarandon para pedir disculpas por sus comentarios antisemitas