Murió a los 43 años Michael Sweetney, exjugador de New York Knicks
El ala-pívot fallece a los 43 años tras tener que lidiar con problemas mentales y sobrepeso desde su año de novato
El exjugador de New York Knicks, Michael Sweetney, murió este jueves a los 43 años. Fue su propia esposa, India, quien anunció la noticia a través de una publicación en las redes sociales.
Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del ala-pívot de 2,03 metros.
Sweetney fue una estrella en la Universidad de Georgetown, donde en su última temporada, la 2002-03, tuvo unos bestiales promedios de 22,8 puntos, 10,4 rebotes, 3,2 tapones, 1,9 asistencias y 1,5 robos por partido.
Eso le hizo estar entre los candidatos a prestigiosos galardones como el premio Naismith al Jugador Universitario del Año y subir posiciones en las previsiones del draft.
Finalmente, fue seleccionado por los Knicks en la novena posición en 2003. Sin embargo, a su llegada a la NBA nunca pudo cumplir con las expectativas debido a problemas de salud mental. Su padre falleció justo antes de comenzar su temporada de rookie y eso le hizo caer en una profunda depresión. Sumado a la falta de minutos, Sweetney acabó sufriendo trastornos alimenticios que le llevaron a un exagerado sobrepeso.
Problemas de sobrepeso
Con sólo 2,03 metros de altura, Sweetney llegó a rondar los 150 kilos cuando jugaba en la NBA. En etapas posteriores, varias decenas más. Pese a ello, jugó dos temporadas en Nueva York antes de ser traspasado a los Bulls en un intercambio que incluyó a Eddy Curry, Tim Thomas y Antonio Davis.
Entre sus dos etapas, disputó 233 encuentros en la Liga estadounidense con promedios de 6,5 puntos y 4,5 rebotes en 15,5 minutos en pista.
Cuando se cerraron las puertas de la NBA, el ala-pívot se convirtió en trotamundos. Militó en equipos de China, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Uruguay antes de retirarse en 2017.
Después de dejar el baloncesto, basándose en su propia experiencia, Sweetney trabajó para exponer las enfermedades mentales y habló públicamente sobre lo que había sufrido al inicio de su carrera en la NBA, cuando todo lo que prometía como jugador en la Universidad se quedó en poco debido a la depresión que sufrió.
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