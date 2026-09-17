Murió a los 43 años Michael Sweetney, exjugador de New York Knicks

El exjugador de New York Knicks, Michael Sweetney, murió este jueves a los 43 años. Fue su propia esposa, India, quien anunció la noticia a través de una publicación en las redes sociales.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del ala-pívot de 2,03 metros.

The NBA mourns the passing of Michael Sweetney (1982-2026). The No. 9 overall pick in the 2003 NBA Draft, Michael played 4 NBA seasons with the New York Knicks and Chicago Bulls. We extend our deepest condolences to the Sweetney family. pic.twitter.com/eWWUHOsdt9 — NBA History (@NBAHistory) September 17, 2026

Sweetney fue una estrella en la Universidad de Georgetown, donde en su última temporada, la 2002-03, tuvo unos bestiales promedios de 22,8 puntos, 10,4 rebotes, 3,2 tapones, 1,9 asistencias y 1,5 robos por partido.

Eso le hizo estar entre los candidatos a prestigiosos galardones como el premio Naismith al Jugador Universitario del Año y subir posiciones en las previsiones del draft.

Finalmente, fue seleccionado por los Knicks en la novena posición en 2003. Sin embargo, a su llegada a la NBA nunca pudo cumplir con las expectativas debido a problemas de salud mental. Su padre falleció justo antes de comenzar su temporada de rookie y eso le hizo caer en una profunda depresión. Sumado a la falta de minutos, Sweetney acabó sufriendo trastornos alimenticios que le llevaron a un exagerado sobrepeso.

The Knicks are saddened to hear about the passing of Michael Sweetney.



Michael was an incredible person who will be missed by many. Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/T071Ie4SnL — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) September 17, 2026

Problemas de sobrepeso

Con sólo 2,03 metros de altura, Sweetney llegó a rondar los 150 kilos cuando jugaba en la NBA. En etapas posteriores, varias decenas más. Pese a ello, jugó dos temporadas en Nueva York antes de ser traspasado a los Bulls en un intercambio que incluyó a Eddy Curry, Tim Thomas y Antonio Davis.

Entre sus dos etapas, disputó 233 encuentros en la Liga estadounidense con promedios de 6,5 puntos y 4,5 rebotes en 15,5 minutos en pista.

Michael Sweetney was in the Garden for Knicks homecoming in January. RIP pic.twitter.com/oKigmVZxYv — New York Basketball (@NBA_NewYork) September 17, 2026

Cuando se cerraron las puertas de la NBA, el ala-pívot se convirtió en trotamundos. Militó en equipos de China, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Uruguay antes de retirarse en 2017.

Desde el Club Atlético Atenas lamentamos el fallecimiento de Michael Sweetney quien supo vestir la camiseta del Decano en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2014/2015.



Nuestro más sentido pésame para su familia y amigos. pic.twitter.com/n4iAiDnWkk — Club Atlético Atenas (@clubaatenas) September 17, 2026

Después de dejar el baloncesto, basándose en su propia experiencia, Sweetney trabajó para exponer las enfermedades mentales y habló públicamente sobre lo que había sufrido al inicio de su carrera en la NBA, cuando todo lo que prometía como jugador en la Universidad se quedó en poco debido a la depresión que sufrió.

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