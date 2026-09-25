LaLiga, Premier League, Serie A y Bundesliga exigen reformas profundas en la gobernanza de FIFA

Las cuatro principales ligas europeas, la Premier League inglesa, la Liga española, la Serie A italiana y la Bundesliga alemana- pidieron este viernes una reforma de la gobernanza de la FIFA, sumida en una crisis desde que se reveló el frustrado proyecto de apertura a inversores privados.

“Es imprescindible una reforma fundamental de la gobernanza para restablecer límites estatutarios claros dentro de la FIFA y garantizar, de manera demostrable, que los expedientes disciplinarios individuales queden a salvo de cualquier injerencia política”, escribieron las cuatro ligas en un comunicado enviado a la AFP.

La posición del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quedó debilitada tras impulsar sin consulta previa el proyecto de creación de una sociedad comercial, denominada Fifa Forward Enterprise (FFE).

Candidato a su propia sucesión en marzo de 2027, el dirigente suizo propuso el lunes “una consulta” a las federaciones nacionales con el fin de reformar la gobernanza del organismo.

“Es cierto que el presidente de la FIFA ha reconocido la necesidad de una reforma, pero no basta con plantear cambios superficiales o meramente de procedimiento tras el caso FFE”, señalan las cuatro principales ligas europeas, que califican el proyecto FFE como “uno de los abusos de poder más graves de la historia del organismo”.

La Premier League, la Liga, la Serie A y la Bundesliga proponen la puesta en marcha de “un órgano permanente” que represente “a las asociaciones nacionales, las ligas, los clubes y los jugadores, tanto del fútbol masculino como femenino”.

Per Unire il Calcio, la FIFA deve riformarsi.

Bundesliga, LALIGA, Lega Calcio Serie A e Premier League chiedono congiuntamente una significativa riforma della governance della FIFA, partendo da tre principi:

– Coinvolgimento delle parti interessate nei processi decisionali

-? pic.twitter.com/99cAPwcXEe — Lega Serie A (@SerieA) September 25, 2026

Convención en 100 días

Este deberá estar “plenamente informado de las nuevas iniciativas y desempeñar un papel significativo en el proceso de toma de decisiones de la FIFA”.

“Toda propuesta importante de la FIFA deberá basarse en una justificación claramente definida, pruebas sólidas y una evaluación independiente —publicadas antes de cualquier decisión— que tenga en cuenta a los jugadores, los clubes, las ligas y los aficionados, y evalúe el impacto sobre todas las partes implicadas, así como sobre el desarrollo del fútbol”, señalan también las cuatro ligas.

Exigen además “proteger el papel regulador de la FIFA respecto de su función comercial”.

Las cuatro competiciones piden finalmente a los candidatos a la presidencia de la FIFA que “suscriban estos principios y que, en los 100 primeros días del próximo mandato presidencial, convoquen una convención sobre gobernanza”.

Esta reunión deberá estar “presidida por una personalidad independiente y que reúna a las asociaciones miembro, así como al conjunto de la comunidad del fútbol”.

Su objetivo será “presentar un informe público en un plazo de seis meses”.

Pese a la retirada del proyecto FFE, la confederación europea (UEFA), la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y la confederación asiática (AFC) mantienen la presión sobre Infantino, de quien reclaman la salida.

En esta línea, la UEFA prepara una demanda por “administración desleal” contra el presidente de la FIFA y busca un candidato que se enfrente a Infantino.

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