Manchester City declarado culpable de al menos 114 irregularidades financieras

En un fallo histórico para el fútbol británico e internacional, una comisión independiente encontró culpable al Manchester City FC de prácticamente la totalidad de las infracciones financieras por las que fue imputado en febrero de 2023.

De acuerdo con lo adelantado por The Athletic y gran parte de la prensa inglesa, la comisión concluyó que el club ciudadano incurrió en responsabilidades graves en 114 cargos vinculados a la alteración de balances contables, pagos irregulares a técnicos y futbolistas, e incumplimiento sistemático de las normativas de Juego Limpio Financiero tanto de la UEFA como de la Premier League.

A pesar de que el Manchester City rechazó cada una de las imputaciones durante los más de tres años que duró la investigación iniciada en diciembre de 2018, la resolución de la comisión confirmó la existencia de anomalías continuadas durante el periodo comprendido entre las campañas 2009-2010 y 2017-2018.

Los expedientes demostraron la falta de precisión en los informes de ingresos presentados por la entidad, contratos paralelos no declarados a entrenadores y jugadores para eludir topes salariales, así como una falta de cooperación premeditada e injustificada con los auditores de la liga.

Aunque el veredicto sobre la culpabilidad ya fue dictaminado, la comisión no formalizó de forma inmediata las sanciones que aplicará contra la institución sky blue.

Las opciones contempla el reglamento de la Premier League abarcan desde sanciones económicas y la resta masiva de puntos en el campeonato actual, hasta el descenso administrativo o la expulsión definitiva de la máxima categoría.

Asimismo, fuentes legales advierten que las quitas de puntos podrían aplicarse de forma retroactiva sobre las campañas investigadas, una medida que pondría en grave riesgo la validez de los trofeos conquistados por el club en ese periodo en el que los ciudadanos levantaron tres títulos de la Premier League, una FA Cup y tres Copas de la Liga.

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