Margot Robbie cambia su nombre legal tras casi 10 años de matrimonio

Margot Robbie ahora figura legalmente con el apellido de Tom Ackerley. La actriz australiana, de 36 años, actualizó su nombre en los registros corporativos de LuckyChap Entertainment, la productora que fundó junto a su esposo y otros socios.

El cambio quedó registrado el pasado martes en Companies House, la agencia británica encargada del registro de empresas. Allí, Robbie aparecía desde mayo de 2015 como directora bajo su nombre completo, Margot Elise Robbie. Ahora, la documentación la identifica como Margot Elise Ackerley.

El trámite, sin embargo, no significa que la estrella vaya a abandonar el nombre con el que el público la reconoce. De acuerdo con “Page Six”, la intérprete seguirá utilizando Margot Robbie como identidad profesional, por lo que sus próximos proyectos cinematográficos continuarán asociados al apellido que la acompañó desde el inicio de su carrera.

La modificación llega casi diez años después de su matrimonio con Ackerley y luego de que ambos hayan construido una vida personal y profesional en común.

De compañeros de rodaje a una familia

Robbie y Ackerley se conocieron en 2013 mientras trabajaban en “Suite Francesa”. Ella formaba parte del elenco y él se desempeñaba como tercer asistente de dirección. Lo que comenzó como una amistad se fortaleció durante los meses siguientes, hasta que ambos se mudaron a una casa en Clapham, Londres, que compartieron con otros tres amigos.

La actriz australiana mantiene una trayectoria consolidada en Hollywood y prepara nuevos proyectos para la pantalla grande. Crédito: Chris Pizzello | AP

En 2014 comenzaron su relación y, dos años después, se casaron en Byron Bay, Australia. La ceremonia fue secreta y reunió a cerca de 50 invitados, mientras que los teléfonos celulares fueron requisados en la entrada para mantener la celebración en privado.

La actriz llegó al altar acompañada por su madre y utilizó un vestido vintage que pertenecía a ella, de tono crema y con escote palabra de honor. La recepción se alejó de cualquier formalidad típica de Hollywood, con pizzas, barbacoa al aire libre y dispensadores de cereales de chocolate.

La celebración, incluso, tuvo un detalle bastante peculiar. Robbie tatuó el número romano “XIX” en la piel de algunos de los asistentes.

En 2024, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, nacido en Los Ángeles, California, donde actualmente reside. Ambos han mantenido en privado la identidad del niño. Para Robbie, la maternidad también significó cambios importantes en sus prioridades y en la manera de proyectar su carrera.

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