Igualito a él: Lenny Kravitz es el nuevo “Kenbassador” de Barbie

Lenny Kravitz ya forma parte del universo de Barbie. Mattel eligió al cantante, músico, actor y diseñador como el segundo “Kenbassador”, una distinción que ahora lo convierte en una figura de colección dentro de Barbie Signature Kenbassadors.

La elección coincide con una fecha especial para el personaje, que celebra su 65 aniversario. Ken ha recorrido un largo camino desde sus primeras apariciones como pareja de Barbie y, con el paso de los años, adquirió una identidad propia marcada por diferentes estilos, profesiones y personalidades.

Kravitz llega a esta iniciativa después de LeBron James, quien en 2025 se convirtió en el primer homenajeado de la colección. En su caso, Mattel tomó como referencia una estética muy ligada a la trayectoria reciente del artista, particularmente la que mostró durante su “Blue Electric Light Tour”.

El estilo de Kravitz se convierte en muñeco

La figura fue esculpida tomando como referencia la apariencia del músico e incorpora varios de sus rasgos más reconocibles. Las rastas, los tatuajes y el aro en la nariz forman parte del diseño, que busca trasladar su identidad visual al universo de Ken.

El vestuario también tiene una clara conexión con el escenario. El muñeco lleva una camiseta de malla color bronce con cuello drapeado, jeans de corte “bootcut”, cinturón con estoperoles, botas y lentes de sol. El conjunto reproduce uno de los looks que Kravitz utilizó durante su reciente recorrido musical.

Pero más allá de la ropa, la pieza está pensada como un objeto para coleccionistas. El muñeco cuenta con varios puntos de articulación que permiten colocarlo en distintas poses y viene acompañado por una base para exhibición y un certificado de autenticidad.

Segundo nombre de la colección “Kenbassadors”

La incorporación del músico amplía una iniciativa que Mattel para reconocer a figuras con una presencia significativa en la cultura pop y la sociedad.

Ahora, Kravitz ocupa ese lugar con una interpretación que pone el foco, tanto en su carrera, como en una imagen que se ha convertido en parte esencial de su identidad artística. La propuesta es particularmente sorprendente por su parecido, algo que han alabado sus fans en redes sociales, con una pieza que celebra los 65 años de Ken.

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