Muere James Copenhaver, herido en el atentado contra Donald Trump en 2024

James Copenhaver, uno de los 3 asistentes que resultaron heridos en el atentado contra Donald Trump en 2024, murió a los 76 años en un hospital de Pittsburgh. La noticia fue confirmada por su abogado, Joseph Feldman, quien informó que el hombre falleció acompañado por sus familiares.

Copenhaver se encontraba entre el público durante el mitin de campaña celebrado el 13 de julio de 2024 en Butler, cuando un joven de 20 años abrió fuego desde una azotea cercana. El ataque dejó a Trump herido en una oreja y provocó la muerte de uno de los asistentes, además de heridas de bala a otros 2 espectadores.

Las heridas que cambiaron su vida

Copenhaver recibió disparos en un brazo y en el abdomen. Después del ataque, fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y, de acuerdo con una demanda presentada posteriormente por él y su esposa, Marianne, sufrió daños renales, lesiones en distintas partes del cuerpo y pérdida de sensibilidad en una pierna.

Las consecuencias físicas fueron permanentes. El hombre experimentó dificultades para desplazarse y necesitaba utilizar un bastón para caminar. En la demanda, presentada en junio contra el Gobierno federal, la pareja describió las lesiones como graves, permanentes y con un impacto profundo en su vida cotidiana.

El documento legal cuestionó las medidas de seguridad implementadas durante el acto y señaló al Servicio Secreto y al Departamento de Seguridad Nacional. La familia sostuvo que las autoridades no garantizaron una protección adecuada para los asistentes reunidos en el Butler Farm Show.

El forense no estableció una relación con el ataque

El médico forense del condado de Allegheny informó que Copenhaver murió el miércoles en el Hospital West Penn, perteneciente a Allegheny Health Network, en Pittsburgh. Sin embargo, la información difundida tras su fallecimiento no precisó que su muerte estuviera directamente relacionada con las heridas que sufrió durante el atentado.

La distinción resulta relevante. Aunque las lesiones marcaron los últimos 2 años de su vida y le provocaron secuelas físicas, no se ha establecido públicamente que fueran la causa de su fallecimiento.

Copenhaver fue uno de los 3 civiles alcanzados por los disparos aquel día. David Dutch, quien también resultó herido, sobrevivió. Corey Comperatore murió en el lugar, después de interponerse para proteger a su familia durante la balacera.

Su familia destacó su servicio militar

En el comunicado difundido por su abogado, la familia recordó a Copenhaver como esposo, padre y abuelo, además de destacar su trayectoria como veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Sus familiares señalaron que el servicio a su país ocupó un lugar central en su vida y lo describieron como un hombre profundamente comprometido con los ideales estadounidenses. El mensaje de despedida también resaltó su carácter y la manera en que enfrentó las dificultades posteriores al ataque.

La muerte de Copenhaver vuelve a poner bajo los reflectores las consecuencias que dejó aquel episodio de violencia política, más allá de las imágenes que recorrieron el mundo aquella tarde. El atentado transformó de inmediato la campaña presidencial de 2024 y dejó una víctima mortal y varios sobrevivientes con lesiones de distinta gravedad.

Trump recordó al hombre herido en Butler

Donald Trump reaccionó al fallecimiento de Copenhaver a través de Truth Social. El presidente lo describió como un “verdadero patriota estadounidense” y recordó que había resultado herido mientras protegía a su familia.

En su mensaje, Trump expresó sus condolencias a su mujer y al resto de sus seres queridos. También destacó la actitud que, según dijo, mantuvo James durante el prolongado proceso de recuperación y las dificultades que enfrentó después del ataque.

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