Colombia y México igualan 1-1 en el estreno goleador de Gilberto Mora con el “Tri”

Los seleccionados de Colombia y México igualaron 1-1 en el comienzo de la fecha FIFA en el M&T Bank Stadium de Baltimore, en lo que marcó el debut de Rafael Márquez al frente del Tri mexicano.

Finaliza el partido de nuestra Selección Colombia Masculina de Mayores ? ??



?? 1-1 ??

?? Luis Suárez#ConOrgulloColombiano?? pic.twitter.com/uG39JUkGnk — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 27, 2026

Néstor Lorenzo mantuvo la base de su primera etapa en el inicio del ciclo post Mundial. Dos de los jugadores a los que les dio rodaje durante esa era tejieron la jugada del gol que inauguró este mandato.

Richard Ríos centró desde la derecha y Luis Suárez entró de nueve con frentazo para el 1-0. Fue lo mejor del equipo que presionó alto y recuperó con intensidad hasta los 15’

México se fue acomodando y generó 2 opciones claras al minuto 32 y al 35. Primero fue un remate en el palo de Luis Chávez y después un cabezazo de Armando González que Álvaro Montero sacó con su mano derecha.

México igualó las acciones en el segundo tiempo

El 1-1 para México cayó a los 61 minutos con una gran definición de Gilberto Mora.

Lanzamiento largo a la espalda de Davinson Sánchez, el 10 mexicano entró por sorpresa desde atrás, amagó y enganchó a Jhon Lucumí y sacó el derechazo al primera palo de Montero. Los centrales colombianos quedaron expuestos ante el mediocampista de 17 años.

Ambos entrenadores movieron los banquillos, pero pese a las modificaciones, el tanteador no pasó del 1-1 y no llegaron más posibilidades claras de anotar. Al final, jugadores de Colombia y México tuvieron un roce, en el que Gustavo Puerta se exaltó tras un intento de agresión.

Gilberto Mora, el futbolista más joven en anotar con México

Gilberto Mora hizo su primer gol con la Selección Mexicana. El mediocampista de 17 años se estrenó en el debut de Rafael Márquez como entrenador del equipo mexicano e hizo un gol contra Colombia.

El mediocampista suma 15 partidos con la Selección Mexicana, incluidos los juegos de Copa Oro y Copa del Mundo 2026, y hasta el décimo quinto partido se estrenó como goleador del equipo tricolor, con un tanto que permitió el empate ante los colombianos.

Mora, literalmente, arrastró a la defensa de Colombia, para con un leve toque vencer a Álvaro Montero, portero de Boca Juniors. Con la anotación se convirtió en el futbolista más joven en anotar gol con la Selección Mayor de México, con 17 años y 347 días.

Se llama Gilberto… Se apellida Mora. ?



Morita mete su primer gol vistiendo los colores de nuestro representativo absoluto. ??



¡Es el jugador más joven que anota con la Selección Nacional de México! ?



¿Un datito más? Lo hizo portando el número ?. pic.twitter.com/II17TobiTw — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 27, 2026

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