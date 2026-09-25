Gobernadora Hochul activa alerta en Nueva York por tormenta costera: advierten vientos de hasta 60 mph e inundaciones

La tormenta costera que comenzó a golpear Nueva York este viernes mantendrá en alerta a Long Island, la ciudad de Nueva York y el bajo valle del Hudson hasta el domingo, con su periodo más delicado previsto entre la noche del viernes y la mañana del domingo.

La gobernadora Kathy Hochul activó el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia en un nivel de vigilancia reforzada y pidió a los residentes seguir las actualizaciones meteorológicas.

El principal riesgo estará en las comunidades costeras y zonas bajas. Hay una alerta de inundación costera para Long Island, Nueva York y el bajo Mid-Hudson, con los mayores impactos previstos durante los ciclos de marea alta. La costa sur de Long Island concentra una de las mayores preocupaciones, junto con sectores del bajo puerto de Nueva York y áreas costeras del Bronx, Westchester y el norte de Nassau.

El mar también será peligroso. Se pronostican olas de 4 a 7 pies (1 a 2 m) en Long Island Sound, de 7 a 15 pies (2 a 4 m) en el oeste de Long Island y de 15 a 22 pies (4 a 7 m) en el este de la isla. Las autoridades advierten, además, sobre fuertes corrientes de resaca y condiciones marítimas adversas, por lo que recomiendan evitar playas, navegación y cualquier actividad recreativa en el agua.

Vientos de hasta 60 mph y posibles cortes de luz

Las ráfagas podrían alcanzar 60 mph, suficientes para derribar árboles y líneas eléctricas y provocar interrupciones del servicio. El estado tiene disponibles 5,675 trabajadores para tareas de respuesta, restauración y reparación, incluidos 175 contratistas de ayuda mutua asegurados por Con Edison. También se prepararon cuadrillas para retirar árboles y escombros.

La lluvia será otro frente de riesgo. Se esperan entre 1.5 y 3 pulgadas de precipitación, con acumulados que podrían llegar a 3 o 5 pulgadas en el este de Long Island. Aunque no se anticipan tasas superiores a una pulgada por hora, existe posibilidad de inundaciones repentinas aisladas, principalmente en esa zona. Equipos de rescate en aguas rápidas y vehículos de eje alto fueron preposicionados para atender emergencias.

Los residentes pueden inscribirse para recibir alertas meteorológicas y de emergencia por mensaje de texto enviando el nombre de su condado o municipio al 333111. El estado mantiene equipos y recursos listos para reforzar la respuesta local.

Para los conductores, la recomendación es sencilla: nunca atravesar una carretera inundada. 6 pulgadas de agua en movimiento pueden hacer perder el control de un vehículo y dos pies pueden arrastrar un automóvil. Las autoridades también piden tratar cualquier semáforo apagado como una señal de alto y avanzar por la intersección únicamente después de detenerse y ceder el paso.

¿Qué pasará con el transporte en Nueva York?

La MTA mantiene equipos preparados para atender inundaciones y problemas en estaciones, elevadores y escaleras eléctricas. Además, Puentes y Túneles aplicará una prohibición para camiones articulados y camiones tándem vacíos desde las 12:01 a.m. (ET) del sábado 26 de septiembre hasta las 2 a.m. (ET) del domingo 27. Los pasos peatonales en algunos puentes también podrían cerrarse si los vientos se intensifican.

Quienes necesiten viajar, deben revisar las aplicaciones oficiales de la MTA y TrainTime antes de salir. En carretera, el estado recomienda consultar 511NY para conocer cierres, retrasos y cambios de circulación. La Autoridad Portuaria también pidió a los pasajeros que verificaran directamente con sus aerolíneas el estado de los vuelos y contemplaran tiempo adicional para llegar a los aeropuertos.

En los parques estatales tampoco se permite nadar mientras persistan estas condiciones. En Jones Beach, trabajadores reforzaron un terraplén de arena para proteger áreas vulnerables, mientras se colocaron sacos de arena alrededor de edificios expuestos y se retiró equipo no esencial de las playas. Dos equipos de aserradores permanecen listos para despejar árboles y ramas.

Qué deben hacer los neoyorquinos

Las autoridades aconsejan activar las alertas de emergencia en los teléfonos, seguir los pronósticos locales y asegurar muebles de patio, botes de basura, sombrillas y otros objetos que puedan convertirse en proyectiles. También conviene cargar celulares, preparar linternas y baterías y evitar el uso de velas durante posibles cortes de electricidad.

Si una línea eléctrica cae, debe evitarse cualquier contacto y reportarse de inmediato al proveedor de energía. También se recomienda comprobar, cuando sea seguro, que familiares, vecinos y personas vulnerables tengan acceso a información y suministros básicos.

La gobernadora Hochul pidió mantener la atención durante todo el fin de semana.

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