Trump dice que espera un acuerdo con Cuba y descarta una intervención militar en la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que espera alcanzar un acuerdo con Cuba y consideró que una intervención militar estadounidense en la isla no será necesaria.

“Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército”, respondió Trump a periodistas en los jardines de la Casa Blanca, al ser consultado sobre un reporte de CBS News que señala que las Fuerzas Armadas se preparan para una posible acción militar relacionada con Cuba.

Trump aseguró además que su intención es “ayudar a Cuba” y “abrir” el país, y mencionó a los cubano-estadounidenses que desean regresar a la isla.

Las declaraciones se producen después de que CBS News informara el viernes que la Reserva del Ejército estadounidense analiza la posibilidad de proporcionar al Comando Sur refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo durante los próximos cuatro meses. El análisis estaría relacionado con la eventual necesidad de respaldo para una posible operación militar en torno a Cuba.

La Administración Trump ha incrementado la presión sobre el régimen cubano desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Venezuela en enero. Entre las medidas adoptadas figura un bloqueo petrolero que ha profundizado las dificultades económicas de la isla y que Washington ha utilizado como mecanismo de presión para promover cambios políticos y económicos.

En medio de esas tensiones, el canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó esta semana la posibilidad de una acción militar estadounidense contra Cuba. En una entrevista con NBC News, afirmó que Estados Unidos “nunca podrá encontrar justificación” para atacar la isla y dijo que no considera que pueda repetirse una operación como la ejecutada en Venezuela.

Rodríguez también reconoció que La Habana y Washington han mantenido contactos diplomáticos recientes, aunque evitó revelar detalles sobre esas conversaciones.

“Han habido algunas conversaciones diplomáticas”, declaró el ministro cubano de Exteriores, quien no confirmó los reportes que señalan que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exdictador Raúl Castro, estaría encabezando las conversaciones por parte de Cuba.

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