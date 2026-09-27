Irán afirma que “castigará” a Trump y Netanyahu aún si termina la guerra

Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron este sábado que “castigarán” al presidente Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu por la muerte del líder supremo Alí Jamenei y de civiles en los ataques del 28 de febrero, asegurando que los responsabilizarán “tarde o temprano”, incluso si concluye la guerra o dejan sus cargos.

El portavoz de los institutos armados de la nación persa, general de brigada Abolfazl Shekarchi, formalizó la posición de la institución militar durante una intervención transmitida por la televisión oficial de su país.

“Incluso en caso de que esta guerra termine, sin duda alguna ni excepción, no perdonaremos a los asesinos de nuestro líder supremo ni a los civiles inocentes e indefensos, especialmente a los niños muertos de este pueblo, y haremos que los responsables paguen por sus actos”, afirmó Shekarchi en declaraciones recogidas por EFE.

El vocero añadió que la acción contra Trump y Netanyahu se ejecutará “tarde o temprano”, y extendió la responsabilidad a un periodo posterior al ejercicio de sus funciones gubernamentales.

Acciones militares previas y bajas reportadas

El inicio de la guerra el 28 de febrero registró la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, junto con integrantes de la cúpula militar de Irán, en operaciones conjuntas atribuidas a fuerzas de Estados Unidos e Israel.

Ese mismo día las autoridades contabilizaron el fallecimiento de 168 personas entre alumnos y docentes tras un impacto en una escuela primaria de Minab. Asimismo, un segundo impacto en una instalación deportiva en Lamerd dejó un saldo de 21 personas fallecidas.

Postura de la ONU

Una comisión de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas para Irán determinó a mediados de septiembre la existencia de “motivos razonables” para señalar la comisión de crímenes de guerra por parte de Estados Unidos en las incursiones de Minab y Lamerd.

En agosto, los servicios de inteligencia estadounidenses aplicaron protocolos de seguridad extraordinarios para trasladar a Donald Trump durante su salida de Turquía ante riesgos detectados contra la aeronave presidencial.

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