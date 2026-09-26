Trump afirma que habló con Delcy Rodríguez sobre elecciones en Venezuela: “Ella fue muy amable y fantástica”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que la celebración de elecciones en Venezuela fue uno de los temas abordados durante la reunión que sostuvo el martes con Delcy Rodríguez en Nueva York.

“Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, respondió Trump a periodistas en los jardines de la Casa Blanca, al ser consultado sobre el encuentro.

El mandatario también destacó la cooperación entre Washington y Caracas en el sector petrolero y afirmó que esta relación está generando ingresos para los venezolanos. “Venezuela está ganando mucho dinero para su gente”, dijo.

La conversación sobre los comicios se produjo durante el primer encuentro presencial entre Trump y Rodríguez, celebrado al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La reunión tuvo lugar meses después de la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero y se convirtió en una de las principales señales del acercamiento entre ambos países.

Rodríguez se refirió al proceso electoral al día siguiente, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Aseguró que “en Venezuela habrá elecciones”, pero no precisó una fecha ni presentó un calendario para la convocatoria.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó también el miércoles que las elecciones estuvieron entre los asuntos tratados por Trump y Rodríguez. Señaló que el objetivo de Washington no se limita a la realización de comicios, sino que incluye la construcción de instituciones que permitan una estabilidad política posterior.

“No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera”, declaró Rubio. Añadió que una eventual elección podría quedar condicionada por la situación económica y social del país: “Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta”.

El intercambio entre Trump y Rodríguez coincidió con nuevas dificultades para el regreso de María Corina Machado a Venezuela. La dirigente opositora, que se encuentra en Panamá, denunció el mismo martes que se le había impedido regresar al país en tres ocasiones.

El episodio se produjo mientras Washington y Caracas avanzaban en una relación que también tiene como eje la industria petrolera. Un acuerdo anunciado recientemente contempla una participación estadounidense en la explotación de los recursos petroleros venezolanos y ha sido presentado por el gobierno de Trump como parte de la estrategia de cooperación económica con Venezuela.

Ese acercamiento ha generado cuestionamientos entre sectores que sostienen que la política de Washington hacia Caracas está priorizando los intereses petroleros sobre la presión para concretar una transición democrática.

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