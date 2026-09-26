Trump exige a Zelenski y Putin alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra antes de fin de año

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este sábado a los mandatarios de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, a alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra y expresó su esperanza de que las negociaciones culminen antes del próximo invierno.

“Sí. Hablé mucho con él (Zelenski), y él está de acuerdo, y Putin también está de acuerdo. Algún día, con suerte en un futuro no muy lejano, ojalá antes de fin de año, llegarán a un acuerdo”, declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca al ser consultado sobre su reunión del martes con el presidente ucraniano en Nueva York.

Trump señaló que coincide con Zelenski en varios asuntos, pero enfatizó que su principal expectativa es que ambos gobiernos concreten un pacto con Moscú.

“Estoy de acuerdo con Zelenski en muchos temas diferentes. Pero ¿sabes qué quiero que haga? Cerrar un trato. Quiero que cierre un acuerdo con Putin y que Putin cierre un acuerdo con él”, afirmó.

La conversación entre Trump y Zelenski tuvo lugar al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante el encuentro, el mandatario ucraniano manifestó su intención de poner fin al conflicto antes de que termine el año y solicitó respaldo estadounidense para alcanzar ese objetivo.

Después de la reunión, Zelenski informó que Trump autorizó a Ucrania a producir directamente los misiles que necesita para los sistemas de defensa antiaérea Patriot suministrados por Estados Unidos.

Ucrania enfrenta actualmente una escasez de interceptores para las baterías Patriot que utiliza para proteger su territorio. Estos sistemas son capaces de derribar misiles balísticos y constituyen uno de los principales recursos de Kiev frente a los ataques aéreos rusos contra instalaciones militares y zonas civiles.

Mientras Trump planteaba la necesidad de avanzar hacia un acuerdo, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, llevó a la reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, una denuncia sobre los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa.

Durante el encuentro, también celebrado en Nueva York, Lavrov atribuyó a esas ofensivas parte de la “desestabilización de los mercados”.

Desde finales de junio, Ucrania ha atacado alrededor de 30 refinerías rusas, acciones que han afectado la capacidad de procesamiento y exportación de petróleo de Rusia, llevándola a niveles que no se registraban desde hace más de dos décadas.

Rubio señaló posteriormente que Washington tratará de conseguir que Moscú y Kiev acuerden detener los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, una medida que podría servir como punto de partida para reducir la intensidad de las ofensivas mientras continúan los esfuerzos diplomáticos.

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