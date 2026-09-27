Irlanda goleó 3-0 a Israel y rindió homenaje a caídos en Gaza en la UEFA Nations League

La selección de Irlanda sumó sus primeros tres puntos en la UEFA Nations League tras imponerse con autoridad por 0-3 ante Israel en el estadio Nagyerdei de Debrecen, Hungría.

El compromiso disputado a puerta cerrada estuvo rodeado de alta tensión geopolítica, antecedido por manifestaciones simbólicas de los futbolistas irlandeses en solidaridad con la población civil palestina y por la baja voluntaria del guardameta Gavin Bazunu, quien rechazó disputar la cita en señal de protesta por el conflicto armado en Gaza.

Antes del pitazo inicial, el combinado dirigido por Heimir Hallgrimsson lució brazaletes negros, inclinó la cabeza durante la ejecución del himno israelí y omitió el tradicional saludo de manos entre capitanes.

Sobre el terreno de juego, el elenco verde resolvió la contienda en apenas 25 minutos. El delantero del Real Betis Troy Parrott abrió la cuenta en el minuto 13 tras rematar un balón dentro del área, seguido dos minutos después por el derechazo de Adam Idah a pase de Jack Moylan. El propio Moylan rubricó el 0-3 definitivo en la fracción 25 tras una brillante maniobra individual.

El trasfondo del choque estuvo condicionado por la votación realizada en el seno de la plantilla irlandesa, donde una mayoría optó por jugar para evitar sanciones deportivas. Esta postura obligó al seleccionador a incluir al defensor Jimmy Dunne como guardameta suplente improvisado.

Con este resultado, Irlanda estrena su casillero en el Grupo B3 igualada con Kosovo, en un sector liderado por la selección de Austria tras su triunfo por 3-1 sobre el cuadro kosovar, mientras que el duelo de vuelta entre irlandeses e israelíes se celebrará el próximo 4 de octubre en territorio serbio.

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