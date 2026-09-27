Países Bajos vence a Serbia con doblete de Meerdink y logra primera victoria en la era Xavi

La era técnica de Xavi Hernández al frente de la selección absoluta de Países Bajos tuvo su primer triunfo oficial tras imponerse por 1-2 ante la selección de Serbia en el estadio Rajko Mitić de Belgrado.

En el marco de la segunda jornada del Grupo A2 de la UEFA Nations League, la gran figura de la velada fue el joven atacante Mexx Meerdink, delantero de 23 años del AZ Alkmaar, quien respaldó la apuesta del estratega catalán anotando los dos tantos del conjunto visitante.

El encuentro inició favorable para el cuadro neerlandés, que logró romper la paridad desde el punto de penalti tras una infracción decretada por el colegiado polaco Szymon Marciniak por una falta de Aleksa Terzić sobre Crysencio Summerville.

Meerdink asumió la responsabilidad con serenidad y ejecutó la pena máxima para colocar el 0-1 provisional. Sin embargo, la ventaja inicial se vio empañada por el contratiempo físico de Cody Gakpo; el referente del Liverpool debió abandonar el terreno de juego apenas en el minuto 17 debido a una dolencia en el tobillo izquierdo, dejando su lugar al canterano Ruben van Bommel.

La reanudación de la segunda mitad trajo una respuesta fulminante por parte de la escuadra local, que igualó las acciones a los 54 segundos de juego mediante un remate de volea del delantero Luka Jović, tras aprovechar una serie de rebotes concedidos por el guardameta Bart Verbruggen.

Pese al golpe anímico, el planteamiento de Xavi no perdió el orden táctico ni la ambición ofensiva. La insistencia neerlandesa dio frutos en el minuto 68, cuando Meerdink recibió dentro del área y conectó un preciso disparo cruzado con la pierna izquierda para sellar el 1-2 definitivo.

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