Portugal venció a Noruega en UEFA Nations League con goles de João Félix y Gonçalo Ramos

La selección de Portugal le ganó por 1-2 a su similar de Noruega en el Ullevaal Stadion de Oslo, resultado que le permite asumir el liderazgo en solitario de su zona en la UEFA Nations League.

El elenco visitante pegó primero rebasado el primer cuarto de hora tras una incursión de Nuno Mendes por el sector izquierdo, quien combinó con Pedro Neto para asistir a João Félix en la ejecución del 0-1 con un disparo raso esquinado.

Pese al golpe inicial, Noruega volcó su ataque mediante las internadas de Antonio Nusa, la generación de Martin Ødegaard y la permanente amenaza de Erling Haaland. Las intervenciones del golero Diogo Costa sostuvieron la ventaja lusa hasta el descanso, pero la insistencia escandinava encontró recompensa en el minuto 52 cuando Haaland aprovechó un balón dividido tras un libre directo para sellar el 1-1 transitorio.

La paridad duró poco debido a un grave fallo de Nyland apenas tres minutos después. El portero nórdico entregó un saque de puerta directamente a los pies de Gonçalo Ramos, quien definió con una vaselina precisa para decretar el 1-2 definitivo.

El conjunto dirigido por Jorge Jesus aprovechó las desatenciones del guardameta Örjan Nyland, para romper una racha invicta de catorce compromisos que acumulaban los nórdicos en su feudo y encadenar su segundo triunfo consecutivo tras superar previamente a Gales.

El técnico mantuvo a Cristiano Ronaldo en el banquillo durante los noventa minutos, gestionando la ventaja en el tramo final frente a los arremetidas del cuadro nórdico, asegurando así pleno de puntos en el arranque de la competición continental.

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