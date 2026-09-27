Rick Scott: “Estados Unidos sabe exactamente quién es Delcy Rodríguez”

El senador republicano por Florida Rick Scott afirmó este sábado que Estados Unidos “sabe exactamente quién es Delcy Rodríguez” y rechazó que la funcionaria sea considerada la presidenta legítima de Venezuela, días después del encuentro que sostuvo con el presidente Donald Trump en Nueva York.

“He sido claro: Delcy Rodríguez NO es la Presidenta legítima de Venezuela”, escribió Scott en X. El senador añadió que Rodríguez es “una líder de carteles” que debe cooperar con Estados Unidos mientras Washington trabaja hacia “una verdadera transición democrática” y busca garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

“Estados Unidos sabe exactamente quién es Delcy Rodríguez”, enfatizó Scott en su mensaje.

El senador también planteó condiciones que, a su juicio, deberían cumplirse para avanzar hacia elecciones en Venezuela. Entre ellas mencionó la restauración de las instituciones democráticas y un Tribunal Supremo de Justicia legítimo que pueda garantizar comicios libres y justos.

Scott sostuvo además que todos los candidatos deben poder postularse y hacer campaña sin “opresión, intimidación o persecución”. En ese punto mencionó directamente a María Corina Machado.

“Ella debe poder regresar a casa y vivir, organizarse y participar libremente en su propio país”, escribió el senador.

Scott también pidió la liberación de todos los presos políticos venezolanos “sin excepciones, sin condiciones” y afirmó que Venezuela no puede ser libre mientras haya personas encarceladas por enfrentarse al “régimen”.

He sido claro: Delcy Rodríguez NO es la Presidenta legítima de Venezuela. Ella es una líder de carteles que debe cooperar con los Estados Unidos mientras trabajamos hacia una verdadera transición democrática y garantizamos que se cumplan los compromisos que se han hecho.



Estados? — Rick Scott (@SenRickScott) September 26, 2026

Scott pide una transición democrática

El senador republicano vinculó la cooperación con Rodríguez a la necesidad de avanzar hacia una transición política en Venezuela. Dijo que el objetivo debe ser restaurar las instituciones democráticas y garantizar que los candidatos puedan competir en condiciones de libertad.

“Todos los candidatos deben tener la libertad de postularse y hacer campaña sin opresión, intimidación o persecución”, escribió Scott.

Su mensaje también incluyó un respaldo a la política de Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio.

“Gracias al liderazgo de @POTUS y @SecRubio, estamos cada día más cerca de ver que el pueblo venezolano finalmente tiene la libertad, la democracia y el futuro por el que han luchado y se han sacrificado”, afirmó.

Las declaraciones de Scott reflejan una diferencia de tono respecto al reciente acercamiento entre Trump y Rodríguez. Mientras el presidente estadounidense ha destacado la cooperación con la funcionaria y el desarrollo de acuerdos petroleros, Scott insistió en que Washington debe mantener como objetivo una transición democrática y elecciones con participación de todos los candidatos.

El acercamiento entre Trump y Rodríguez

Las declaraciones de Scott se producen pocos días después de que Trump y Rodríguez se reunieran en Nueva York, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas. Fue el primer encuentro presencial entre ambos desde que el Gobierno estadounidense capturó a Nicolás Maduro en enero y Rodríguez asumió el poder en Venezuela.

Este sábado, Trump confirmó que durante esa reunión conversó con Rodríguez sobre la celebración de elecciones en Venezuela y la describió como “fantástica”.

El encuentro se produjo en medio del acercamiento entre Washington y Caracas y de nuevos acuerdos relacionados con el sector petrolero venezolano. A finales de agosto, ambos países suscribieron un convenio para ampliar la participación estadounidense en la explotación de crudo de Venezuela.

Rodríguez afirmó posteriormente que el acuerdo tendrá una duración de 25 años y que contempla un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. También calculó que, con un precio de referencia de $65 por barril, el convenio podría generar $209,335 millones en ingresos fiscales para Venezuela.

El pacto forma parte de una serie de acuerdos petroleros alcanzados desde la captura de Maduro, mientras la administración Trump busca ampliar la participación de empresas estadounidenses en la industria energética venezolana.

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