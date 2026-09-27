Tormenta azota el noreste de EE.UU.: deja un muerto, cortes de luz e inundaciones

Una poderosa tormenta costera dejó al menos un muerto, más de 100,000 usuarios sin electricidad y graves inundaciones en distintos puntos del noreste de Estados Unidos, mientras millones de personas permanecían este domingo bajo la amenaza de fuertes lluvias, vientos y oleaje.

La víctima mortal fue identificada como Leighton Brown, un trabajador de 56 años de la Autoridad de Vivienda de Nueva York, quien murió el sábado después de que un árbol cayera sobre él en Brooklyn. Fue trasladado a un hospital de la ciudad, donde falleció.

El temporal también provocó la caída de otro árbol en un parque infantil de Brooklyn, donde resultaron heridas cuatro personas, entre ellas dos niños de uno y siete años y dos mujeres.

Las autoridades de Nueva York buscan además a un nadador desaparecido en una playa de Long Island, donde las condiciones marítimas se volvieron peligrosas debido al fuerte oleaje.

Más de 100,000 usuarios sin electricidad

Los fuertes vientos derribaron árboles y líneas eléctricas en varios estados. Según PowerOutage.us, más de 100,000 clientes permanecían sin suministro eléctrico el domingo por la mañana en el noreste y el Atlántico medio, incluidos más de 40,000 en Nueva York, 31,000 en Connecticut y 21,000 en Nueva Jersey.

La tormenta avanzó lentamente frente a la costa y mantuvo durante horas las condiciones adversas, con lluvias intensas, vientos fuertes y mareas elevadas.

Los meteorólogos advirtieron que las zonas costeras de Nueva Inglaterra todavía podían sufrir inundaciones importantes durante el domingo. El sistema comenzaría a debilitarse progresivamente el lunes.

En Atlantic City, Nueva Jersey, el aumento del nivel del agua alcanzó valores comparables a los registrados durante el huracán Sandy en 2012. En otras localidades costeras, el agua llegó a calles y viviendas y obligó a los residentes a desplazarse en medio de zonas inundadas.

Cientos de vuelos cancelados

El temporal también alteró el transporte aéreo en buena parte del país. El sábado fueron cancelados alrededor de 450 vuelos, mientras que otros 440 habían sido cancelados durante las primeras horas del domingo, según los datos proporcionados sobre el impacto de la tormenta.

El aeropuerto de Boston Logan, en Massachusetts, se encontraba entre los más afectados por las condiciones meteorológicas. Las fuertes lluvias y los vientos también provocaron numerosos retrasos.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el riesgo no se limitaba a las inundaciones. Las olas de gran tamaño podían generar corrientes peligrosas, erosión de playas y daños en zonas costeras desde el Atlántico medio hasta el sur de Nueva Inglaterra.

El temporal mantiene en alerta al noreste

Millones de personas continuaban este domingo en la trayectoria de la tormenta, que permanecía cerca de Long Island y Nueva Jersey y podía prolongar sus efectos durante varias horas más.

La combinación de viento, lluvia y mareas elevadas mantiene el riesgo de nuevas inundaciones y cortes de electricidad mientras los equipos de emergencia trabajan para despejar árboles y restablecer el suministro eléctrico.

Las autoridades meteorológicas también vigilan la posibilidad de nuevos episodios de tormentas costeras durante el otoño, en un contexto de condiciones atmosféricas asociadas al fenómeno de El Niño.

Con información de EFE.

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