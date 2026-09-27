Zidane sobre su debut con Francia: “Tenemos que mejorar y vamos a mejorar”

El seleccionador de Francia Zinedine Zidane restó importancia a las dificultades futbolísticas exhibidas por su equipo en la victoria trabajada 0-1 ante Turquía durante su estreno en el banquillo galo.

En la comparecencia de prensa previa al segundo choque de la UEFA Nations League frente a Bélgica, el técnico marsellés reconoció de forma autocrítica los aspectos a corregir en el funcionamiento colectivo.

El estratega de 54 años enfatizó que la prioridad en este tramo inicial del proceso pasa por inculcar una identidad de juego basada en la tenencia del esférico y la presión alta. “Tenemos que mejorar y vamos a mejorar. La idea es recuperar el balón lo antes posible, tener el balón, correr con el balón, no sin él”, explicó Zidane ante los medios de comunicación.

Asimismo, subrayó que los escasos días de concentración sirven fundamentalmente para afianzar el conocimiento mutuo dentro del grupo, debido al apretado calendario que limita el margen de maniobra en los entrenamientos.

A pesar de los condicionantes tácticos y las bajas que afronta el plantel, el extécnico del Real Madrid dejó claro que la exigencia competitiva se mantiene intacta para la expedición francesa.

“El objetivo es preparar los partidos y ganarlos. Somos competidores, queremos ganar”, afirmó con rotundidad.

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