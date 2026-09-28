Cristiano Ronaldo se salta el cerco de seguridad para fotografiarse con dos niñas

Cristiano Ronaldo se hizo viral en las últimas horas por saltarse el cerco de seguridad para fotografiarse con dos niñas antes del partido entre Noruega y Portugal.

La imagen se ha vuelto tendencia en las últimas horas en las diferentes redes sociales. El delantero portugués descendía del autobús de la selección de Portugal cuando vio a un hombre acompañado por dos menores.

Las niñas vestían la camiseta del combinado lusitano y esperaban acercarse a su ídolo. Sin embargo, un miembro de seguridad impidió que las niñas avanzaran.

No obstante, Cristiano se percató de la situación y le pidió que retrocediera. Así permitió que las pequeñas llegaran hasta él.

Las niñas posaron junto al cinco veces ganador del Balón de Oro sonriendo mientras se tomaban la fotografía con la estrella lusa.

El momento quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales. Portugal derrotó 1-2 a Noruega como visitante en la UEFA Nations League.

? Cristiano Ronaldo stops security from pushing away a group of children who just wanted a picture with their hero. ?????? pic.twitter.com/GGroj1cubw — Football Tweet ?? (@Footballtweet) September 27, 2026

De saludar a no saludar: las dos caras de Cristiano Ronaldo

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo no jugó un solo minuto del Noruega-Portugal de la Nations League (1-2) por decisión técnica del nuevo entrenador, Jorge Jesus.

Finalizado el partido, mientras todos sus compañeros, titulares y suplentes, se dirigieron al sector del Ullevaal Stadion donde se encontraban sus seguidores para agradecerles el apoyo y celebrar con ellos el triunfo, CR7 fue directamente a vestuarios, según informa a Bola.

Un contraste con el gesto inicial de Ronaldo saltándose los protocolos para cumplir el sueño de dos fanáticas. La última vez que CR7 había estado 90 minutos en el banquillo con la selección portuguesa fue en junio de 2024, en un amistoso contra Croacia, disputado en el estadio Do Jamor Lisboa como preparación para la Eurocopa.

En partidos oficiales, la última vez que se quedó en el banquillo fue en la fase de grupos de la Eurocopa 2008, ante Suiza, cuando Portugal ya estaba clasificada para la siguiente fase.



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