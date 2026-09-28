¿Cuánto dinero tienen los estadounidenses en el banco? La cifra real sorprende

Un promedio de $62,000 parece indicar que los hogares estadounidenses tienen una reserva considerable. Sin embargo, la mitad cuenta con menos de $8,000 en sus cuentas para gastos y ahorro.

Por qué el promedio no cuenta toda la historia

Según los datos de la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal citados por FinanceBuzz, el saldo promedio de los hogares en cuentas de transacciones ronda los $62,000.

Esta categoría incluye cuentas corrientes, de ahorro, de mercado monetario y tarjetas de débito prepagadas.

La mediana, en cambio, es de aproximadamente $8,000.

Eso significa que la mitad de los hogares se ubica por debajo de esa cifra y la otra mitad, por encima.

La diferencia se explica porque los saldos muy elevados de una parte de los hogares empujan el promedio hacia arriba.

Por eso, los $62,000 no representan lo que tiene una familia típica.

Las cantidades corresponden a hogares, no a cada persona.

Tampoco abarcan todo su patrimonio: se refieren al dinero en los tipos de cuentas mencionados.

Cuánto tienen los hogares según su edad

Entre los hogares encabezados por personas menores de 35 años, el saldo mediano es de alrededor de $5,400.

En el grupo de 35 a 44 años sube a unos $7,500, y entre los de 45 a 54 años llega a cerca de $9,000.

Los hogares de 65 a 74 años registran una mediana superior a $13,000.

Aunque el saldo tiende a aumentar con la edad, estos datos no indican que todas las familias con adultos mayores tengan suficiente dinero para afrontar sus gastos o una emergencia.

Millones cuentan con reservas mucho menores

Otra medición muestra lo limitado que puede ser el ahorro disponible.

En una encuesta de GOBankingRates de 2025, el 51% de los participantes dijo tener menos de $500 ahorrados: el 19% no tenía ahorros, el 21% tenía entre $1 y $250 y el 11%, entre $250 y $500.

Por su parte, la Encuesta de Economía y Toma de Decisiones de los Hogares de la Reserva Federal de 2025 encontró que más de un tercio tendría dificultades para pagar con efectivo un gasto inesperado de $400.

Menos de la mitad podría cubrir tres meses de gastos únicamente con sus ahorros.

Los resultados proceden de estudios distintos y miden aspectos diferentes, no deben leerse como si describieran exactamente al mismo grupo de hogares.

La proporción del ingreso que se ahorra también bajó

La tasa de ahorro personal en Estados Unidos pasó del 4.4% en enero de 2026 al 3.0% en julio.

En el conjunto de 2025 fue del 4.6%.

Como referencia histórica, esa tasa generalmente superaba el 10% desde la década de 1960 hasta principios de la de 1980.

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