Parejas estadounidenses necesitan hasta $997,000 para jubilarse en Canadá

Una pareja estadounidense que considere jubilarse en Canadá necesitaría contar con un ahorro promedio de $849,000 dólares estadounidenses, así como sus ingresos del Seguro Social, para gozar de un retiro cómodo. La meta puede subir hasta $997,000 si deciden radicar en la Columbia Británica, según un cálculo de Investopedia que contempla renta, comida, ocio, cobertura médica privada y gastos transfronterizos.

El análisis excluye el pago de impuestos y cuidados de largo plazo, dos rubros que podrían elevar todavía más el costo del retiro.

La cantidad necesaria cambia según la provincia y los beneficios que reciba cada hogar. Si ambos integrantes de la pareja reciben el beneficio promedio del Seguro Social para trabajadores jubilados, el fondo requerido podría reducirse a $569,000. Aun así, mudarse a Canadá sin resolver previamente los requisitos de inmigración y las necesidades de cobertura médica puede generar gastos inesperados.

Antes de vender una vivienda o trasladar los ahorros, conviene tener presupuestos con distintos escenarios de tipo de cambio e incluir seguro, impuestos y viajes. También es recomendable consultar a especialistas en inmigración, fiscalidad transfronteriza y planificación financiera.

La cifra necesaria para vivir al año

Según Investopedia, una pareja gastaría cerca de $72,000 al año para vivir en Canadá. De ellos, Seguro Social cubriría alrededor del 53%. La meta de ahorro se calculó aplicando una tasa de retiro anual del 4%.

No es una garantía. El análisis estandarizó los costos a 2025 y excluyó impuestos, mudanza, cuidados prolongados y vida asistida; el monto real puede ser mayor.

La provincia determina el ahorro

El lugar elegido como nueva sede produce una diferencia de $287,000. El rango va de $710,000 en Isla del Príncipe Eduardo a $997,000 en Columbia Británica.

Isla del Príncipe Eduardo: $710,000

$710,000 Quebec: $713,000

$713,000 Nuevo Brunswick: $715,000

$715,000 Ontario: $940,000

$940,000 Alberta: $977,000

$977,000 Columbia Británica: $997,000

El costo de la vivienda explica parte de la brecha: renta y servicios para una vivienda con dos dormitorios van de unos $13,600 anuales en Quebec a $21,100 en Columbia Británica. Toronto y Vancouver pueden ser ciudades más costosas.

Salud: el gasto adicional más importante

Las parejas estadounidenses afrontarían $24,700 anuales en gastos adicionales; cerca de dos tercios irían al seguro privado. Health Canada señala que los residentes elegibles pueden solicitar cobertura pública, lo que no concede acceso automático a quienes permanecen como visitantes.

Medicare advierte que “en la mayoría de las situaciones, Medicare no pagará la atención o los suministros que reciba fuera de Estados Unidos”.

El cálculo de Investopedia utilizó la prima estándar de la Parte B de 2025, de $185 mensuales por persona. En 2026, esa prima subió a $202.90 mensuales, o más según los ingresos. Cancelarla y reinscribirse posteriormente puede generar una penalización permanente si no se reúne alguna excepción.

El límite migratorio

Canadá no ofrece visa de retiro. Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá indicó que “la mayoría de los visitantes puede permanecer hasta seis meses en Canadá”; una extensión debe solicitarse al menos 30 días antes de terminar la estancia.

Comprar tampoco es una salida inmediata. La prohibición para que muchos extranjeros adquieran propiedades residenciales en determinados centros urbanos está vigente hasta el 1 de enero de 2027 y contempla excepciones; por eso, el modelo presupone que la pareja alquilaría.

Dólar y pensiones

El Seguro Social puede cruzar la frontera: “Si es ciudadano estadounidense, puede continuar recibiendo pagos mientras esté fuera de Estados Unidos”, sujeto a elegibilidad y países autorizados, entre ellos Canadá.

El cambio brinda ventaja y riesgo. El 21 de septiembre de 2026, $1 estadounidense equivalía a 1.4021 dólares canadienses; según Investopedia, un fortalecimiento de 1% de la moneda canadiense elevaría unos $13,000 la meta.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre elegir Canadá para el retiro

¿Cuánto necesita ahorrar una pareja estadounidense para jubilarse en Canadá?

El promedio es de $849,000, además del Seguro Social. Puede bajar a $569,000 si ambos reciben el beneficio promedio.

¿Cuál provincia exige menos ahorro?

Isla del Príncipe Eduardo requiere cerca de $710,000. Le siguen Quebec, con $713,000, y Nuevo Brunswick, con $715,000.

¿Medicare cubre la atención en Canadá?

Solo en circunstancias limitadas. El presupuesto debe contemplar seguro privado y gastos de bolsillo.

¿Un estadounidense puede vivir permanentemente en Canadá como jubilado?

No por jubilarse. Sin otra vía migratoria, la persona entra como visitante y queda sujeta al plazo autorizado.

¿La pensión canadiense está garantizada al mudarse?

No. La Seguridad de Vejez exige estatus legal y al menos 10 años de residencia después de los 18 para quien vive en Canadá; el acuerdo bilateral puede ayudar, pero no garantiza el monto completo.

Conclusión

Gastar dólares estadounidenses en Canadá puede reducir el capital requerido, pero la ventaja depende del lugar elegido, inmigración y salud. Si la moneda canadiense gana fuerza o cambia la cobertura, la meta podría elevarse decenas de miles; revisar el plan anualmente será tan importante como alcanzar el ahorro inicial.

Sigue leyendo:

– Cómo construir un plan de retiro después de los 40 y aprovechar hasta $24,500

– Padres mayores sacan $2,654 al año de sus recursos para ayudar a sus hijos y nietos

– ¿Por qué cada vez más estadounidenses compran casas en París? Inversión promedio alcanza $950,000